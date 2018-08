Muslimsk lærervikar nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger – måtte slutte i jobben

En vikar på Ekeberg barneskole i Oslo håndhilste ikke på kvinnelige kolleger av religiøse årsaker. Det gjorde at skolen ikke forlenget mannens vikariat.

– Kvinnelige lærere opplevde at han avviste hånden deres, sier tidligere rektor Bente Alfheim til Dagsavisen - som først omtalte saken.

Mannen sier til avisen at dette er av religiøse årsaker:

– Folk tror det er fordi jeg ser ned på kvinner, men jeg prøver ikke å være kjip med noen i det hele tatt. Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det.

Johansen kritisk

– Det å ikke ville håndhilse av religiøse grunner synes jeg ikke skal være tilfelle i Oslo kommune, sier byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Andre mener at dette er et brudd på diskrimineringsloven:

– Det er religionsfrihet i Norge. Man kan si at du ikke får jobb hvis din religiøse praksis gjør at det er et hinder for selve jobben, sier Akhenaton Oddvar de Leon i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Informerte skolen

Ifølge lærervikaren informerte han skolen om sin religiøse praksis før han fikk vikariatet og at han informerte spesifikt om at han ikke håndhilste på kvinner.

Rektor ved skolen den gangen, Bente Alfheim, sier at de gjorde det klart at de ikke aksepterte praksisen:

– Vi sa hele tiden at det var et problem, vi sa aldri at vi aksepterte det. Vi var likevel åpne for inkludering, og ville gi ham en mulighet, sier hun til NRK.