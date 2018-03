– I avhør mandag tilsto den drapssiktede at det var han som hadde skutt den fornærmede. Ved 6-tiden på morgenen hadde han kjørt seg fast i snøen mellom to garasjeanlegget, og offeret og to andre forsøkte bare hjelpe til med å få løs bilen, sier politiadvokat Christian Hatlo.

De to andre løp fra stedet, men politiet har snakket med begge.

Politiet har også videoopptak som dokumenter deler av det som skjedde i garasjeanlegget.

Mannen er siktet for forsettlig drap, men ifølge Hatlo har han ikke erkjent straffskyld etter siktelsen.

Det har de siste årene vært flere skyteepisoder mellom de rivaliserende gjengene spesielt på Oslo øst.

Dette er andre gang at et tilfeldig offer blir drept som en følge av disse oppgjørene.

Første gang var på Bislett ha en uskyldig mann ble skutt da han dumpet opp i en narkohandel.

De bekymrer Oslo-politiet, som setter inn store ressurser for å forhindre nye oppgjør.

– Det er svært alvorlig at vi har oppgjør mellom folk som begår kriminelle handlinger på offentlig sted, og når man kommer så langt at uskyldige blir drept har man gått alt for langt, sier Hatlo.

LES OGSÅ: Polsk mann trolig tilfeldig drapsoffer

– Før hendelsen som førte til at et tilfeldig offer ble skutt og senere døde, mener vi det var tre skyteepisoder som vi nå ser i sammenheng. Den første var på Bjørndal, så Jordal, og Lambertseter kvelden før drapet, sier politiadvokat Christian Hatlo til Aftenposten.

Totalt er åtte menn nå siktet i saken. Seks av dem er varetektsfengslet for fire uker, mens et brødrepar ble løslatt etter avhør. Disse har fremdeles status som siktet i saken. Den siste fengslingen kom på lørdag.

Politiet vil tirsdag klokken 12 orientere pressen nærmere om hva de så langt har funnet ut om bakgrunnen for skyteepisodene.

Flere skyteepisoder

En norskpakistansk 32-åring er siktet for å ha drept den polske mannen mandag 12. mars. De to bor i det samme nabolaget på Bjørndal.

Kvelden før var den drapssiktede innblandet i en skyteepisode på Lambertseter, bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid.

32-åringen er kjenning av politiet da han har vært involvert i flere mindre forhold de siste årene. I Oslo tingrett er mannen blant annet dømt for flere tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort og oppbevaring av mindre kvantum narkotika.

– Vi kjenner ham fra tidligere forhold, bekrefter Metlid.

Han skal kjenne flere av de siktede fra skytingen på Lambertseter. Flere av dem har bakgrunn i B-gjengen.

Kort tid etter skytingen på Lambertseter stanset politiet en bil i Gamlebyen hvor tre personer ble pågrepet. I forbindelse med pågripelsen ble det funnet flere skytevåpen.

En av de pågrepne i Gamlebyen var også til stede på Ensjø da Aqeel Shahzad ble drept i 2012. Han er godt kjent av politiet for flere forhold.

Tok offerets bil

Ved 06-tiden mandag morgen oppsto situasjonen i Seterbråtveien på Bjørndal, der den polske arbeideren ble skutt og drept i garasjeanlegget under blokken der han bor.

Den drapssiktede tok så fornærmedes mørke VW Golf og kjørte denne forbi huset der han bor og parkerte den få hundre meter hjemmefra.

Politiet sikret seg raskt både gode videoopptak fra garasjeanlegget, og fulgte spor fra der bilen sto og hjem den siktedes familie.

Alt samme dag ble 32-åringen etterlyst, og dagen etter valgte han å melde seg for politiet.

Per Annar Holm

– Uskyldig offer

Alt tyder på at den polske 31-åringen som ble skutt på Bjørndal var et tilfeldig offer.

– Ingen ting tyder så langt på at han hadde noe med konflikten mellom gjengene å gjøre, sier politiadvokat Hatlo.

Familiens bistandsadvokat, Johannes Mæland, sier at han bistår med det praktiske rundt å få avdøde hjem til Polen for at han skal kunne gravlegges der.