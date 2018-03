Fredag kom tallene for elevundersøkelsen i 2017 i Oslo. Tallene viser at 5,4 prosent av barna i Oslo ble mobbet i 2017. Noe som er nytt med årets elevundersøkelse er spørsmålet om digital mobbing

Undersøkelsen er hentet fra 7. trinn, 10. trinn og første året på videregående.

Videregåendeelever verst på digital mobbing

Tallene viser at det er førsteklassingene på videregående som er de verste til å mobbe over nettet.

Tilsammen sier byens førsteklassinger på videregående at 2,8 prosent av dem er blitt mobbet digitalt i 2017. Det er høyere enn resten av landet hvor 2 prosent oppgir at de er blitt mobbet på nettet.

Fakta: Hovedfunnene ved Elevundersøkelsen nasjonalt 5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

2 prosent av elevene svarer at de er blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Verre en tradisjonell mobbing

Mobbekspert i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer, forklarer at den mobbingen som foregår digitalt kan være verre enn den tradisjonelle mobbingen.

– Konsekvensen av digital mobbing kan oppleves sterkere enn ved tradisjonell mobbing. Flere undersøkelser bekrefter at mobbing som skjer digitalt gir en sterkere følelse av angst og utrygghet, forteller Kristin Oudmayer.

Hun peker på to faktorer ved digitalisert mobbing som gjør det verre enn vanlig mobbing.

1. Man vet ikke alltid hvem som står bak og hva som er utgangspunktet for mobbingen. Det gir en økt redsel og utrygghet i tilværelsen, fordi man ikke vet hvem man kan stole på.

2. Bilder og informasjon på avveie kan nå mange, og langt flere enn de man kjenner selv. Det å leve med uvisshet og uvitenhet er en enorm belastning for offeret.

Hva gjør du om du blir mobbet på nettet? – Det er alltid bedre å si fra enn å la være.

UNICEF

Mer mobbet av voksne

Nesten 3 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere i Oslo. Det ligger over gjennomsnittet i landet hvor 2 prosent oppgir at de føler seg mobbet av voksne.

– Det er veldig alvorlig, nesten mer alvorlig enn mobbing mellom jevnaldrende. Voksne på skolen er i en maktposisjon og er tillitspersoner, noe som gjør overtrampet enda mer alvorlig. Det er viktig at skolene tar dette på alvor, sier Oudmayer

Oudmayer legger til at voksne ikke mobber direkte. Men en type oppførsel kan oppfattes av barn som krenkende og støtende.

– Det er en forventning om at alle voksne skal oppføre seg på en god måte overfor barn. Det kan være mange voksne som gjør dette uten å være klar over det. Noen voksne forstår ikke at måten de oppfører seg på kan virke krenkende og skremmende på våre yngste, utdyper Oudmayer.

Fakta: Dette er Elevundersøkelsen Spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn. Mer enn 435.000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen

«Ett barn som blir mobbet, er ett barn for mye»

Rundt 29.000 oppgir i undersøkelsen at de blir mobbet på skolen nasjonalt. Det reagerer mobbeekspert Oudmayer kraftig på.

– Hvert eneste barn som opplever mobbing, er ett barn for mye. Alle barn har rett til et trygt og godt psykososialt miljø på skolen, uten mobbing og krenkelser. Alle tall må tas på alvor. Det viser at vi ikke er i havn. Vi må kontinuerlig vurdere om tiltakene er gode og målrettede nok, sier Oudmayer.

Nytt regelverk

1. august 2017 ble det innført nytt regelverk som skal sikre elevenes rettigheter. Blant annet har skolen handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen. Elevene kan selv melde inn til Fylkesmannen om skolen ikke gjør nok for å sikre et godt skolemiljø, opplyser direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i en pressemelding.

Morten Holm, SCANPIX

Fylkesmennene har mottatt 563 henveldser om mobbing siden skolestart. Flest saker var meldt inn i Oslo og Akershus og færrest i Buskerud. Tallene var henholdsvis 95 og 11.

Nilssen i Utdanningsdirektoratet tror dette er et tegn på at regelverket fungerer.

– Det kan tyde på at det nye regelverket har senket terskelen for å kontakte Fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Det er et viktig steg i riktig retning, sier Hege Nilssen.