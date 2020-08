Oslos lengste kunstverk?

Utenfor Tøyenbadet-byggeplassen sto det et grått og kjedelig gjerde. Det gjør det ikke lenger.

Balder Unhjem-Skattebo, Ingrid Solberg Knudsrød, Aksel Erevik Myklebust og Magda Sol Kjørven går i Bellevue barnehage. De er noen av barna som har dekorert veggen ved Tøyenbadet. Signe Dons

31. desember stengte Tøyenbadet. Mens det nye badet bygges, dekker et høyt gjerde for innsyn og støy.

Bellevue barnehage ligger vis-à-vis byggeplassen. Det var foreldre og ansatte der som foreslo at de kunne dekorere gjerdet.

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune tente på ideen. De kontaktet Forening for urban samtidskunst. I stedet for litt dugnadsmaling ble det en 260 meter lang vegg med barnetegninger, informasjon og graffitikunst.

Veggen er 266 meter lang, på toppen av Tøyenparken. Se flere bilder nederst i saken. Signe Dons

– Dette gjør anleggsområdet til en levende del av parken. Det er spesielt gøy at barna ble en del av byggeprosjektet. De er jo både nærmeste naboer og forhåpentlig fremtidige brukere av Tøyenbadet, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

I januar tegnet barnehagebarna tegninger som er blitt skalert opp på 71 meter vegg.

– Det er selvfølgelig ikke ideelt å være nabo til en byggeplass. Men det er fint at vi har fått bidra til å sette et positivt preg på denne perioden, sier Gerd Boström, styrer i Bellevue barnehage.

Balder Unhjem-Skattebo, Ingrid Solberg Knudsrød, Aksel Erevik Myklebust og Magda Sol Kjørven husker ikke helt hva de tegnet for et halvt år siden, men de synes gjerdet er blitt veldig fint.

– Jeg gleder meg mest til de bygger ny vannsklie. Jeg er veldig glad i å kjøre vannsklie, sier Balder (5).

Ny vannsklie til Balder og andre oslobarn skal stå klar i 2023. Da skal også byggegjerdet rives.

Barnas tegninger er satt sammen til en sammenhengende utsmykning. Signe Dons

Et miljø i dagslys

Leder i Forening for urban samtidskunst, Viktor Rakov Gjengaar, forteller om hvordan et nødvendig sikringstiltak er blitt kunst som mange kan ha glede av.

– Det er fint å kunne forme byen. Gjennom butikken Oslo farge og tusj kom jeg i kontakt med mange som ville være med.

I Oslo er det ikke ett samlet gatekunstmiljø å kontakte, slik det for eksempel er i Bergen.

– Det har vært nulltoleranse her i byen. Det var fint da vi malte. Det var deilig sommer, og vi sto i solen. Vi har ikke så mye sosialt, og vi har ikke mange møter mellom utøver og publikum. Det var fint å stå ved siden av hverandre i dagslys mens folk gikk forbi, sier han.

Det tok en helg. Så var over halvparten av veggen dekket av gatekunst.

– Tror du kunsten får stå?

– Jeg har ikke sett at noen har forsøkt å ødelegge, men alt på bakkenivå i en by er sårbart for hærverk. Jeg pleier å si at når man gjør graffiti, må man få tillatelse fra den som eier veggen: gårdeier eller kommune. I tillegg må man bli akseptert av dem som eier natten, sier Gjengaar.

Det er laget hull med pleksiglass i veggen så barnehagebarn og andre nysgjerrige kan se gravemaskiner. Signe Dons

Den flyktige kunsten

I København og Stockholm er det kilometer med dekorerte byggegjerder.

– Byggegjerder passer jo så godt med gatekunst. Gatekunst er flyktig, og det er også byggegjerdene. Vi vil ikke fryse byes uttrykk. Så hvis noen andre utbyggere leser dette, må de bare ta kontakt, sier Viktor Rakov Gjengaar.

I tillegg til 147 meter gatekunst står det «Her bygger Oslo kommune det nye Tøyenbadet» over 48 meter. Gjengaar understreker at dette ikke er graffiti.

– Det er informasjon fra kommunen, malt i skiltmakerstil. Det er en lang tradisjon her i byen for slik håndmalt reklame. Det er håndverk, ikke kunst.

