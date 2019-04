Mener 56.000 lastebillass er dumpet ulovlig i Oslo

Det skriver NRK , som omtaler ulovlighetene som ifølge plan- og bygningsetaten dreier seg om blant annet store masseoppfyllinger, vesentlige terrengendringer, deponi av urene og forurensede masser og søppelfyllinger.

Siden 1979 skal det ifølge plan- og bygningsetaten være dumpet 560.000 kubikkmeter mer masse enn hva det er gitt tillatelse til.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) mener massedumpingen dreier seg om grov miljøkriminalitet.

– Dette er sterkt bekymringsfullt. Her har det foregått ulovligheter over veldig mange år, og kommunen har brukt de virkemidlene vi har for å klare å stoppe dette, sier Marcussen.

I 2016 politianmeldte Oslo kommune grunneier Kåre Kristoffersen, etter at det var gitt tre stoppordrer og tvangsmulkter tilsvarende en halv million sto ubetalt. Det ble i april 2018 tatt ut tiltale mot Kristoffersen, men rettssaken som var berammet til oktober ble utsatt. Årsaken var behov for mer dokumentasjon.

Kristoffersen er ikke enig i anklagene, og sier til NRK at påstandene ikke stemmer. Han mener de har fylt opp til de høydene som er byggemeldt og godkjent. På spørsmål om han mener det er en heksejakt, svarer han ja.