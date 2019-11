Endelig. Det var ordet som gikk igjen midt i de nyprepartere skiløypene ved Midtstubakken i Holmenkollen.

Lørdag formiddag var det kø av ivrige skiløpere som gikk runde etter runde på kunstsnøen.

Endelig var sesongen i gang. Endelig kunne de legge bort rulleskiene, og spenne på seg skiene.

Fredag åpnet løypene. Foreløpig er sløyfen 750 meter lang, men om bare noen dager vil den trolig forlenges med 500 meter.

– Hadde jeg blitt gal?

Da Øystein Rodem (36) satt på jobb fredag formiddag og så videoen som kompisen hadde lagt ut av skisporene, hadde han bare ett mål for øye. Han klarte knapt å vente.

Lørdag sto han opp tidlig, sammen med barna. Laget frokost og så Team Ingebrigtsen på TV. Skøyteskiene sto allerede klare. Med det samme kona våknet, dro han ut av døren.

Jeg må jo bare, tenkte han på T-banen på vei oppover. Så slo det ham:

– Ja, jeg lurte på om jeg hadde blitt gal. Rett og slett. 750 meter rundt og rundt. Det høres jo helt ko-ko ut, ren galskap. Du blir faktisk litt svimmel når du går rundt her. Hvis du gir full gass inn i svingen her, så kjenner du G-kraften, ler han.

(Nederst i denne saken får du en oversikt over åpne langrennsløyper og alpinanlegg.)

Morten Uglum

34 runder

Treningskompisen Anders Hevrøy (46) ser på klokken. Vinden er sur på toppen av bakken. Han har tredd en bøff godt rundt halsen og over hodet.

De går begge for Team Milsukern og har kjørt intervaller. En runde på 4 minutter og 40 sekunder. Denne lørdagen rakk de 25 kilometer, det vil si 34 runder. Hvorfor? – Det er jo en avveksling fra å gå på rulleski til og fra jobb, smiler Hevrøy.

Han trener 10 timer i uken. 5–600 timer i året. Målet er Romjulsrennet, Wasaloppet, Birken og Trollski. Bare for å nevne noen. Målet er å gå raskere, å gjøre det bedre enn året før. En guttegreie, kalle de det.

– En passion. Det er blitt en av meningene i livet mitt. Bare kjøre på å gjøre noe ordentlig. Det skaper så mange gode øyeblikk, sier Rodem.

Men akkurat denne lørdagen handler det først og fremst om følelsen av endelig å skli bortover snøen.

– Og den følelsen, den er helt ubeskrivelig. Det bare går av seg selv. Ikke sant. Når du suser av gårde og føler at du er i god form, da kjenner du på de råeste følelsene. Jeg har ikke ord. Det er bare fantastisk, sier Rodem.

Morten Uglum

Morten Uglum

Få skispor foreløpig

Da snøen ramlet ned over Østlandet i går, begynte telefonene å ringe hos Skiforeningen. Hvor er det mulig å gå på ski? ville folk vite.

Det doseres og produseres nå snø for fullt for å utnytte kuldegradene som har sneket seg innover landet. I Sørkedalen, på Brovoll ved Harestua og i Østmarka.

Men for å klare og lage spor, trenges et minst 10 cm tykt lag med snø for å klare å kjøre løypemaskinene over snøen.

Selv om snøen dalte ned hele fredag, var det flere steder ikke nok.

Foreløpig er det få skispor i og rundt hovedstaden. I alle fall av den naturlige sorten.

– Men kommer det nok snø vil vi ganske snart klare å kjøre opp et skispor på Svartbekken ved Mylla, lover løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

Morten Uglum

Her er det mulig å gå på ski

Men snøhungrige skigåere trenger trolig ikke vente så lenge før alternativene blir flere. Både på Lyngna, på Eidsletta i Heggedal og i Nittedal er de i gang med å dosere og skyve snøhaugene utover. Ganske snart, kanskje allerede i løpet av helgen, regner de med å kunne preparere løypene.

Og det kommer trolig til å snø litt mer til uken på Østlandet.

– Ikke i helgen, men det blir muligheter for påfyll av mer snø tirsdag og kanskje også onsdag, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moksnes. Temperaturene vil holde seg rundt 0 grader.

Tre steder i og rundt Oslo finner man nå preparte skiløyper:

I Holmenkollen, ved Midtstubakken, er det kjørt opp 750 meter med skispor.

På golfbanen til Oppegård golfklubb, ved Østre Greverud gård åpnet de fredag en kort skiløype på 450 meter. Bare etter noen timer var de aller ivrigste på plass.

På Varingskollen, ved alpinsenteret, er det også oppkjørte spor. Foreløpig er sløyfen på én kilometer, men snøkanoene går for fullt og de regner med å utvide løypen i løpet av helgen.

Noen timers kjøretur fra Oslo har flere skianlegg åpnet langrennsløypene for sesongen de siste dagene:

Beitostølen (6 kilometer)

Trysil (6,5 kilometer)

Gålå (1,5 kilometer)

Sjusjøen (6 kilometer)

Skeikampen (3 kilometer)

Og disse alpinanleggene åpnet i helgen sesongen: