– Oi! Dette er utrolig bra!

Oslos miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG), står smilende sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og studerer den siste Oslo-målingen gjort for Aftenposten og NRK før valget.

– Ja, det ser bra ut. Men jeg er overhodet ikke trygg på at vi skal vinne, sier Johansen nøkternt.

Byrådet har nettopp hatt sitt siste møte før velgernes dom kommer mandag. De ligger an til å beholde møterommet. Men der satt både valgets tilsynelatende vinnere og tapere: Byrådsleder Johansen og Ap må belage seg på en kraftig smell på mandag, mens «juniorpartnerne» SV, og i særklasse MDG, bykser fremover.

Ifølge Norstats siste Oslo-måling for Aftenposten og NRK, går Ap tilbake 3,3 prosentpoeng fra forrige måling og får en oppslutning på 21,2 prosent. Hvis det blir valgresultatet, ryker bunnoteringen i Oslo fra 2001 på 22,4 prosent.

MDG går mest frem med 2,8 prosentpoeng fra forrige måling og lander på 15,8 prosent. Til sammenligning fikk MDG 8,1 ved kommunevalget i 2015.

Både SV og Rødt befester sine sterke posisjoner, men har en fremgang som er utenfor feilmarginen.

I 2015 fikk Ap 32 prosent av stemmene. SV fikk 5,4 prosent og Rødt 5 prosent.

Forskjøvet styrkeforhold

Fordelingen av de 59 plassene i bystyret gir de tre byrådspartiene 28 plasser, som i dag. Men det interne styrkeforholdet er snudd på hodet:

Mens Ap i dag er klart størst og mønstrer 20 av plassene, krymper de med denne målingen til 13 plasser.

MDG ville derimot kapret hele 10 plasser, dobbelt så mange som i dag, og sammen med SVs fem er de dermed større enn Ap.

– Hva vil det bety for Ap at balansen internt i byrådet blir så kraftig forskjøvet til venstre, Johansen?

– Vi ønsker et sterkt og tungt Ap. Men vi har samarbeidet godt i fire år og det skal vi fortsette med. Men velgerne bestemmer. De som får ekstra stemmer skal ha uttelling for det.

– MDG har allerede signalisert at dere ønsker finansbyråden. Hvorfor ikke også byrådslederen?

Lan Marie Berg smiler.

– Vi har sagt at det er flere poster som vil være interessante for oss. Det vil vi komme tilbake til. Det viktigste nå er valget. Men vi går til valg på Raymond Johansen som byrådsleder.

– Og han er en veldig god byrådsleder for oss, supplerer Thorkildsen.

– Vi har et prosjekt der vi ivaretar både det grønne og det røde. Og vi klarer aldri å gjennomføre klimapolitikken hvis vi ikke har en sosial profil, der vi fordeler godene rettferdig og forskjellene ikke øker, sier hun.

Olav Olsen

Avhengig av Rødt

En ting er fordelingen blant de tre byrådskameratene. Men med 28 av 59 plasser vil byrådet være fullstendig avhengig av Rødts 5 for å sikre flertall. Et faktum høyresiden ikke unnlater å gni inn. Ikke minst etter at et selvsikkert Rødt nylig presenterte nettopp en lang liste med ekstremt dyre forslag i Aftenposten.

– Hva tenker du om å bli så avhengig av et sterkt Rødt?

Johansen tenker et par sekunder.

– Rødt vil ikke være en del av et byråd, og vi må sette oss ned og forhandle med dem etter valget. Men som alle andre partier har vi ikke et oljefond. Vi har begrensninger og prioriteringer. Det er lover ingen kan oppheve uansett partibakgrunn, sier han.

– Du ligger an til å vinne byrådsmakten, men samtidig gjøre Aps dårligste Oslovalg.

– Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med det, sier han og peker på at Ap som gammelt industriparti er avhengig av å bygge bro mellom generasjoner og sosiale klasser i miljøkampen. Og at mange av partiets kjernevelgere i ytre by foreløpig ikke er helfrelste for miljørevolusjonen.

– Vi er helt avhengig av å få dem med.

– Men rekker du det før mandag?

– Det ser ikke sånn ut. Men jeg skal rekke det til 2023.

Ketil Blom Haugstulen

Håp i Høyre

På borgerlig side er det små endringer, bortsett fra at KrF er helt ute av bystyret.

Bompartiet går noe tilbake, uten at Frp opplever vekst. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg gleder seg likevel over at Høyre holder stand som Oslos største parti. Og over at mye fort kan endre seg når velgerne faktisk sier sitt.

Men han mener velgerne bør merke seg konsekvensen hvis denne målingen slår til.

– Vi vil få det rødeste bystyret Oslo har sett og et byråd som fremstår som en konstruksjon der støttehjulene er større enn sykkelen. Ap må sette ut samferdselspolitikken til MDG, skolepolitikken til SV og velferdspolitikken til Rødt, sier han.

