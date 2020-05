Åpne kraner og en smak av sommer

Det var sol og god stemning på byen den første kvelden Oslos restauranter og barer igjen kunne skjenke vin og øl til gjestene.

BI-studentene har tatt pause i eksamenslesing og koser seg på Kafé Celsius. Fra venstre: Emilie Holter, Mia Martinsen, Emilie Aubert, Josefine Trapnes og Martine Nielsen. Paal Audestad

6. mai 2020 22:20 Oppdatert: Nå nettopp

Onsdag 6. mai ble totalforbudet mot å servere alkohol i Oslo opphevet etter mer enn seks uker. På den første kvelden med åpne kraner så det ut til at folk koste seg og satte pris på å kunne møtes over et glass på restaurant.

Næringsetaten hadde kontrollører ute for å påse at smittevernreglene ble fulgt. Direktør i næringsetaten, Gunnhild Haugen, sier at de fremover vil ha folk ute, men at de legger vekt på veiledning og dialog, og at de observerer bybildet.

Fullt på Celsius

På Kafé Celsius var det fullt onsdag kveld, men det var god avstand mellom bordene på uteserveringen. Folk ventet pent i kø på ledig bord, og servitørene vasket og skrubbet både bord og stoler før nye gjester kunne ta plass.

Martine Nielsen, Emilie Holter, Mia Martinsen og Josefine Trapnes hygget seg på Celsius. Paal Audestad

– Vi leser til eksamen, men nå unner vi oss en pause. Det er deilig å sitte her i sola etter alle ukene vi har vært inne og lest, sa en venninnegjeng på fem.

De er masterstudenter på Handelshøyskolen BI og fortalte at de ikke har sett hverandre siden skolen stengte 12. mars.

Nå koste de seg med mat og vin i finværet og sa at de setter pris på at det igjen er mulig å treffes på byen.

– Vi tar våre forholdsregler og er veldig forsiktige, bedyrer studentene.

– Smittevern tar vi på alvor.

Daglig leder Erika Bergman på Celsius var travel på kjøkkenet mens servitørene løp ut og inn med mat og drikke til gjestene.

– Det er god stemning og veldig hyggelig å åpne restauranten igjen. Vi sprayer og vasker så godt vi kan, sa hun.

Fakta Skjenkereglene I Oslo har alkoholserveringen vært stengt siden 21. mars.

Torsdag sist uke vedtok byrådet å gjenåpne kranene 6. mai for steder med matservering.

Det skal være minst 1 meter avstand mellom bordene.

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00.

Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol. Vis mer

Camilla Flandorfer (venstre) og Melanie Ekholdt nyter godværet og skåler i champagne på Skansen. Paal Audestad

På Skansen rett over torget var det også godt belegg i solskinnet.

– Jeg har jobbet 60 prosent i tre uker for å få alle smitteverntiltakene på plass til åpning, sa daglig leder Jennie Haga.

– Vi har én inngang og én utgang, Antibac og god plass mellom bordene. Alle de ansatte er glade for å få komme på jobb, og gjestene er glade for å være her, sa hun.

– Vi koser oss! Her er fantastisk stemning, sa Camilla Flandorfer.

Sammen med Melanie Ekholdt nøt hun bobler i glasset under de irrgrønne løvtrærne.

Ekholdt er fra Nesodden, hvor det ikke har vært skjenkeforbud som i Oslo.

– Jeg visste faktisk ikke at dette er første dag Oslo har åpnet for skjenking igjen, men det er jo verdt en skål, lo hun.

Venninnene var nysgjerrige på hvordan folk kommer til å overholde smittevernreglene når de har drukket litt.

– Vi må fortsette med å holde avstand og vaske hender, så får vi håpe det går bra, mener de.

Bjørn Tore Oraas og Yngve Jeremiassen hygger seg på Louise Restaurant & Bar på Aker brygge. Paal Audestad

På Aker brygge var det folksomt på restaurantene. En glad gjeng unge menn drakk øl og opplevde seg som frie fugler, men ville ikke fotograferes.

På Louise satt Bjørn Tore Oraas og Yngve Jeremiassen med pleksiglass i ryggen som skille mot nabobordene.

– Vi jobber offshore og har vært innestengt i to måneder med veldig strenge restriksjoner. Derfor føles det bra å kunne gå ut, og vi opplever det trygt, sa de to kollegene.

De tror folk kommer til å være flinke til å følge smittevernreglene fremover.

– De fleste har forstått alvoret, mener de.