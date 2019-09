Massasjestudio ranet i Oslo

Politiet opplyser at de fikk meldinger om at en av ranerne hadde en pistol. Ifølge vitnebeskrivelser skal det være snakk om to mørkkledde personer.

En person skal ha blitt slått med batong, men fremstår ikke som fysisk skadd, melder Oslo politidistrikt.

– Da politiet kom fram, hadde det gått litt tid, men det er snakk om et bekreftet ran, og de skal ha fått med seg noen telefoner, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om ranet klokka 15.02 mandag.