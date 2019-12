Erik Sundheim (50) er blant de aller siste låntagerne før biblioteket åpner i nye lokaler. Han får med seg bøker om det maritime Oslo, skiturer i Oslo-Marka, Apollo og det hemmelige London.

– Jeg har mange ulike interesser og skal til London i januar, forklarer han.

Sundheim synes det er litt vemodig at den historiske bygningen skal stenge og selges.

– Jeg har lånt veldig mye, både herfra og fra de andre filialene. Men det må jo bli bra i Bjørvika også, håper jeg.

Utenfor har en gjeng tent et lite bål for å markere den spesielle dagen.

– Det er en hyllest til det flotte biblioteket vi har hatt. Det er trist at det ikke er noen plan for bruken av bygningen videre, sier de.

Morten Uglum

Folkevandring

Litt tidligere på dagen myldrer det av folk i biblioteket. Mange av besøkene handler om mer enn å levere og låne bøker. Kameraene henger rundt halsen, de peker på kunstverk og arkitektur, hvisker til hverandre.

– Det er folkevandring her i dag, sier Christian Elgvin (57). Fotografen har satt seg utenfor bygget, der en solstråle varmer en liten del av veggen.

Stein Bjørge

Elgvin er oppvokst i Oslo, og biblioteket har vært en stor del av oppveksten hans. I dag er han her for å levere noen bøker med familien, men mest for å ta farvel. Det er nostalgisk, forteller han, å besøke et bygg som så å si ikke har forandret seg siden første gang han gikk inn dørene.

– Det tar lang tid for et bygg å få en sjel. Men Deichman oser av nettopp det.

Om 89 dager åpner hovedbiblioteket i ny drakt på Bjørvika. Elgvin vil ikke være grinebitter, men sier han synes Oslo kommune også fortjener litt kjeft.

– Dette er vel det femte kulturbygget som tømmes i Oslo. Jeg kunne ønske de beholdt bygget, selv om jeg kommer til å bruke det nye biblioteket på Bjørvika også, sier han.

40 år siden forrige besøk

På en sofa inne i midtsalen sitter Kari Østensen (87) og leser reiseskildringen «Age of Kali». Over henne ruver freskomaleriet Teknikken og vitenskapen av Axel Revold. Østensen bor på Romerike, og sist gang hun var på hovedbiblioteket var for 40 år siden. Nå er hun på besøk for å ta inn atmosfæren en siste gang.

– Jeg husker dette rommet her godt. Det er noe tidløst ved det, som om ingenting har forandret seg, sier hun.

Hun og svigerdatteren er her sammen, og skulle egentlig være med på en av de gratis omvisningene. Men de var alle fullbooket innen de ankom.

– Hva synes du om det nye bibliotekbygget på Bjørvika?

– Jeg må si jeg synes det ser litt rart ut. Det er noe med den lille vippen på toppen av bygget.

Et bibliotek for folket

Det er ikke til å stikke under stol at det er en vemodig dag på jobb, forteller seksjonsleder for publikumsseksjonen, Annike Selmer. Så langt har hun hatt to omvisninger og fylt på mye kaffe på kannene, men mest av alt sett på alle menneskene som har kommet innom.

– Det er spesielt å se at folk kommer for å ta farvel. Vi går rundt her hver dag og glemmer at det har så stor betydning for så mange. Men i dag har jeg virkelig blitt påminnet om det sterke forholdet mange har til dette bygget, sier hun.

– Hva er favorittdelen din av bygget?

– Jeg har jobbet mye med barn og unge, så jeg må svare barneavdelingens eventyrvegg, laget av Tulla Ranslet.

Til tross for dagens nostalgiske preg, gleder Selmer seg til å flytte inn i Bjørvika. Det nye bygget kan realisere målene om å være et tilgjengelig og folkelig bibliotek på en helt annen måte, mener hun.

– Folkebibliotekloven sier at bibliotekene skal formidle kunst og kultur, samt en være offentlig møteplass. Det vil vi i langt større grad kunne være på Bjørvika, sier hun.

Stein Bjørge

Halvveis konsentrerte studenter

Det er 86 år siden hovedbiblioteket sto ferdig, bygget av arkitekt Nils Reiersen i en stil som gir sterke assosiasjoner til den klassiske greske arkitekturen. Når det nå stenger, er det som om biblioteket har forvandlet seg fra bibliotek til museum.

En gruppe mennesker på omvisning forflytter seg opp og ned trappene, får komme inn til ellers ukjente kriker og kroker. Midt i kaoset sitter studentene Henrik Rojahn (23) og Mathias Stette (23) og angrer på at de satte seg «midt i rundkjøringen» for å jobbe.

Stein Bjørge

– Vi visste faktisk ikke at det var siste åpningsdag i dag. Det var skikkelig flaks, for jeg har brukt biblioteket masse når jeg er hjemme, sier Rojahn som er filosofistudent i Dublin.

Begge synes det er trist at biblioteket nå stenger dørene. Men det er behov for en oppdatering og modernisering, mener Stette.

– Dette bygget blir sikkert et museum i fremtiden, spår han. Vennen nikker.

Det gjenstår å se. Gamle Deichman blir lagt ut for salg i løpet av første kvartal 2020.