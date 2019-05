Væpnet politiaksjon i Oslo

Det skriver politiet på Twitter like før klokken 14.00 torsdag.

Politiet var på stedet for å bistå Satens naturoppsyn med en person som hadde bodd ved Ulsrudvannet i telt over lang tid. Vedkommende truet politiet med kniv da de kom til stedet.

– Naturoppsynet fikk informasjon om at det bodde en person i telt ved Ulsrudvannet, og at han hadde vært der over lengre tid. Da naturoppsynet forsøkte å få mannen bort fra området truet han dem, og de kontaktet politi for bistand, forteller operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Da første politipatrulje ankom stedet skal vedkommende ha kommet løpende mot dem med kniv.

– Da måtte patruljen trekke seg tilbake og vente på forsterkning, forteller Iversen. Fire til fem kjøretøy med bevæpnet politi ble så sendt til stedet.

– Etter at bevæpnet politi kom til stedet fikk de kontroll på personen ganske fort. Ingen ble skadet, mener operasjonslederen.

Mannen skal ha bodd alene i teltet, og det var ingen sivile til stede. Vedkommende er nå tatt inn av politiet for medisinsk sjekk.