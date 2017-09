– Lurer på hvordan vi skal overleve

Tirsdag morgen kom beskjeden som gjorde vondt mye verre for Vålerenga Hockey, klubben som akkurat nå ligger sist i ishockeyens toppdivisjon. De fikk vite at Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket. Klubben kan ikke flytte inn i sin nye storstue neste høst, men først høsten 2019.

Overraskelser i grunnen gjør at Nye Jordal Amfi blir forsinket med ett år.

– En økonomisk katastrofe

– Det koster oss dyrt. Vi er rammet av en økonomisk katastrofe, og jeg er alvorlig bekymret for hvordan vi skal klare å overleve frem til den nye hallen står klar, sier Thøgersen, som ennå ikke har rukket å regne på hvor stort tapet blir.

– Vi måtte flytte ut i vinter. Da spilte vi fem seriekamper og sluttspillet i Furuset Forum. Vi tapte 3,5 millioner i forhold til om vi hadde kunnet bli på Jordal. Hva enda en sesong på Furuset vil koste oss, det vet jeg ikke. Vi mister sponsorer, vi mister tilskuere og det er tungt for spillere og hele klubben. Det var rett og slett en veldig dårlig beskjed vi fikk minutter før kommunen sendte ut en pressemelding tirsdag formiddag.

Det kan bli søksmål

– Overrasket?

– Ja og nei. Vi visste ikke at det var så galt, men vi har hele tiden sagt at vi har vært redde for at kommunen ikke hadde planlagt prosjektet godt nok da vi ble kastet ut av gamle Jordal Amfi sist vinter.

Konkurrentene synes Oslo-politikerne har gitt Vålerenga nok nå.

– Har kommunen rett og slett gjort en dårlig jobb?

– Det skal jeg være forsiktig med å si, men vi har inntrykk av at planleggingen ikke har vært maksimal. Vi håper de benytter det som finnes av ekspertise når de nå skal bygge en krevende ishall.

– Kommer dere til å kreve erstatning av kommunen?

– Vi har et styremøte tirsdag kveld, og da kan spørsmålet om erstatning og kanskje til og med søksmål bli et tema. Men det er tidlig. Hvor det ender, vet jeg ikke.

Halter inn i ny hall om to år

Det har vært en tung høst for Vålerenga Hockey. Klubbens flaggskip har tapt fem av de første seks seriekampene, og ligger helt sist på tabellen. På de to siste «hjemmekampene» har det vært 800 tilskuere – tilsammen – og så kom beskjeden om hallen.

Det ser ut til å bli et lag som halter inn i ny hall om to år.

– Det har du rett i. Men når sant skal sies, så har innsatsen på isen vært mye bedre enn det ser ut til på tabellen. Vi har vært så godt med i fem av kampene at jeg har tro på at det snart snur på isen, sier Gunnar Thøgersen.