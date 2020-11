Den sosiale nedstengingen av Oslo forlenges til mandag 14. desember

– Episenteret for smitten i Oslo har havnet i våre østlige bydeler, særlig i Groruddalen, sier en bekymret byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Så langt som mulig, vil vi unngå nedstenging av skoler. Men vi følger situasjonen nøye og vil vurdere målrettede tiltak, sier Raymond Johansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

26. nov. 2020 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er tiltakene i Oslo:

Den sosiale nedstengingen forlenges til mandag 14. desember (se faktaboks).

Gult nivå på barneskolene.

Det ble på forhånd spekulert i om byrådet ville gjøre nye tiltak mot barneskolene:

– Så langt som mulig, vil vi unngå nedstenging av skoler. Men vi følger situasjonen nøye og vil vurdere målrettede tiltak, sier Johansen.

Byrådslederen avslører også sitt eneste juleønske: lave smittetall. For å få til dette ber han folk holde seg i Norge.

– Etter sommerferien så vi en eksplosjon av smitte i Oslo, den smitten kom fra utlandet.

Hvis smitten går tydelig ned, kan det bli små lettelser før jul. Men Johansen understreker at alt tyder på at de fleste av de strenge tiltakene vil vare ut 2020.

Fem smittede på langtidssykehjemmene

– Av våre 3600 beboere på langtidssykehjemmene, er nå fem smittet, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

– 230 er i isolasjon. 112 beboere på sykehjemmene har vært smittet av covid-19 siden 13. mars. 40 av dem har ikke klart seg gjennom, sier Steen.

60 personer mottar nå helse- og omsorgstjenester som en følge av covid-19 i Oslo, forteller helsebyråden.

– Følger barneskolene svært tett

– Vi følger smitteutviklingen blant barn svært tett, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på torsdagens pressekonferanse i Oslo rådhus. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi ber barneskolene hente frem beredskapsplanene og gjøre seg klar, i tilfelle det blir nødvendig for å få kontroll på smittespredningen, sier Thorkildsen om en eventuell overgang til rødt nivå.

Skolebyråden legger til at barnehager fortsatt skal være på gult nivå.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av hvorvidt det blir nødvendig med rødt nivå i barnehagene også, sier Thorkildsen.

Skolebyråden sier at smittetallene er svært lave i barnehagene.

Johansen med «nødrop» for flere bransjer

Byrådsleder Raymond Johansen ber om at regjeringen kommer med en egen tiltakspakke for Oslo og at de gir overlevelsesgaranti til bedrifter.

– Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne, sier Johansen.

– Derfor trenger vi en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet for uteliv og reiseliv.

Johansen vil at tiltakspakken, som han kaller et «nødrop», skal rettes spesielt mot områdene med høyest ledighet.

– Det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet og sikrer at arbeidsplasser og bedrifter som er konkursutsatt, faktisk overlever, sier Johansen.

Han nevner aksjonen for små og lokale virksomheter tidligere denne uken.

Fakta Sosial nedstenging i Oslo Disse tiltakene ble innført i Oslo fra 10. november: Stengte treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, lekeland og lignende.

Full skjenkestopp.

Forbud mot alle innendørs arrangementer.

Stans i breddeidretten for voksne.

Alle cuper og turneringer for barn og unge avlyst.

Rødt nivå i videregående skole og voksenopplæringen.

Krav om at butikker, kjøpesentre og lignende begrenser antallet kunder for å opprettholde to meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind i drosjer for sjåfør og passasjerer. I tillegg ble det innført nye tiltak for barn og unge fra 17. november – blant annet rødt nivå på ungdomsskolene. Mer informasjon på kommunens hjemmesider. Vis mer

Bydelene i Groruddalen øst i Oslo har nå det høyeste smittetrykket.