Mann skutt ved Birkelunden i Oslo

Politiet fikk meldingen klokken 16.03 lørdag.

– Vi rykket ut med flere enheter etter melding om skyting ved Birkelunden. Deretter varslet vi ambulanse, som tok med én person til sykehus. Mannen har formentlige skuddskader, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

– Ble jaget

Vitner har forklart til politiet at de så en person som ble jaget nedover Toftes gate to kvartaler.

Ifølge innsatsleder ved Oslo politidistrikt, Christian Bortne, er det blitt funnet blodspor andre steder enn i området politiet har sperret av.

– Det tyder på at skytingen har foregått et annet sted, det er heller ingen vitner som har hørt skudd.

Politiet kjenner ikke identiteten til gjerningsmannen, men vitner skal ha forklart at mannen var i begynnelsen av 20-årene. Det er ikke funnet våpen.

Legen kom tilfeldigvis forbi

Svein Sande (45) var på vei hjem til leiligheten sin i Nissens gate – med matvarer i begge hender – da det skrikende skyteofferet kom løpende mot ham.

– Han skriker at han hadde blitt skutt, og at vi måtte løpe unna. Jeg er jo lege, så jeg tenkte at jeg måtte prøve å bidra. Men jeg tenkte også på at det kanskje var en pistol i nærheten, sier Sande til Aftenposten én time etter hendelsen.

Han tar en rask avgjørelse om å hjelpe mannen, og ber ham løpe til seg. Derfra fører han skuddofferet til enden av parken, legger ham ned, og gir ham førstehjelp.

Sande beskriver offeret som 25–30 år gammel, og med utenlandsk bakgrunn. Personen blødde kraftig da den tilfeldig forbipasserende legen trådte til.

– Det var antageligvis en arterieblødning ved lysken. Det er potensielt livstruende. Uten komprimering ved skuddinngangen, kunne han blødd ut der og da, forteller Sande.

Hørte skrik

Et øyenvitne sier til Aftenposten at hun hørte skrik før hun så en mann som løp haltende nedover Toftes gate mens blodet fosset ut av låret.

– Jeg så at offeret la seg ned på asfalten og fikk behandling av en lege som tilfeldigvis var i området, sier kvinnen til Aftenposten.

Kvinnen så at gjerningsmannen løp oppover gaten og ble borte.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, kan ikke si noe om alvorlighetsgraden på skaden til mannen. Skaden er i lysken.

– Vi søker etter en eller flere gjerningsmenn, sier Pedersen.

Politiet er i kontakt med flere vitner. Et område i nærheten av Toftes gate er avsperret i påvente av politiets etterforskere, ifølge NTB.

Aftenposten oppdaterer saken.