Eiendomsprisene faller, har vært et allment – blant mange etterlengtet – budskap de siste månedene. Men det labre eiendomsmarkedet gjelder ikke alle eiendommer. I alle fall ikke eiendommen som nylig ble solgt i skogen på Sørbråten, noen gangminutter fra Movatn stasjon. Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte salget.

Seks i budrunde

– Nei, her var interessen og betalingsviljen stor. 20-30 mer eller mindre interesserte har vært og sett på eiendommen, og seks var med på budrunden, sier eiendomsmegler Jorun Kvale i Eiendomsmegler 1.

Salgsannonsen kan du lese her.

Mange ønsker åpenbart å bo i fred og ro i skogen og samtidig ha nærhet til byen. Og de er villige til å betale for det.

50 prosent over prisantydning

Prisantydningen på eiendommen var tre millioner, men salget endte på 4,6 millioner. Og det var ikke hytta budgiverne var interessert i.

– Nei, den så de vel knapt på. Det er en helt unik eiendom på 3,8 mål som ligger høyt, solrikt og fredfylt i et idyllisk område midt i skogen, samtidig som det bare er 20 minutter til Oslo sentrum med bil eller tog.

Kjøpte for å bygge og bo

– Det er massevis av restriksjoner på eiendommene her?

– Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, men det er enkelt å omregulere til helårsbruk. Det er noen restriksjoner på grunn av nærheten til vassdraget som renner ned i drikkevannskilden, Maridalsvannet. Og så er det bare lov å bygge én fritids- eller helårsbolig på tomten.

– Dermed var eiendommen ikke interessant for utviklere?

– Det var utviklere som så på tomten, men jeg hadde inntrykk av at alle som var med på budrunden var ute etter et sted for å bygge og bo, sier Kvale.

Hun sier at både selger og kjøper var godt fornøyd med handelen.