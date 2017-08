1. Fiskeelskere, elsk gratis på kaikanten

Anette Karlsen, NTB scanpix

Seilskuter, dykkere, surfere, kitere, padlere, miljøpirater, fiskere, biologer, sjømatbonanza, innovatører og beachbar. Aktiviteter, kunnskap, testing, musikk og småprat. Det er ikke småtterier som skjer på Vippetangens kaikant lørdag. Passion for Ocean-festivalen så dagens lys i fjor, og jobber for å bidra at særlig barn og unge får et nært forhold til alt som skjer under havoverflaten.

Hvor: Vippetangen, Akershusstranda 21

Når: Lørdag kl. 12–24

2. Filharmonisk pangstart

Oslo-Filharmonien starter sesongen med tre gnistrende verk fra 1900-tallets Russland: Stravinskijs eventyrballett Ildfuglen, Rachmaninoffs pianokonsert nr. 4 med Leif Ove Andsnes og Sjostakovitsj’ Symfoni nr. 12, Året 1917.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

3. Bred afrikansk kulturmønstring

Oslo Afro Arts Festival er en firedagers festival som tar for seg mangfoldet innenfor Afrikas kunst- og kulturuttrykk. Foredrag, seminarer, debatter, aktiviteter, marked, mat, utstillinger, danseforestillinger, mat og konserter står på programmet. Lørdag er det lagt opp til familieaktiviteter og søndag er barnas dag.

Hvor: Flere scener, se osloafroarts.no/venue/

Når: Torsdag til søndag, se hele programmet på osloafroarts.no/program-2017

4. Obos tar krafttak på Operataket

ROLF ØHMAN

En sjelden happening i byen: The Cardigans, Lissie og Eva Weel Skram er blitt invitert av Obos til å holde konsert – på Operataket. Konserten er en gave til byen fra boligbyggelaget, og overskuddet går til kulturtiltak for barn og ungdom i Oslo.

Hvor: Operataket

Når: Søndag fra kl. 15

5. Blå hitmann i byen

David McClister

Artisten William Bell står bak en av de mest nyinnspilte låtene innenfor bluesrockens historie: Debutsinglen «You Don’t Miss Your Water» fra 1961 er blitt fremført av blant andre Otis Redding, Jerry Lee Lewis og Eric Clapton. Etter flere år i skyggen kom han kraftig tilbake med albumet This Is Where I Live som vant Grammy i 2016.

Hvor: Cosmopolite

Når: Torsdag kl. 20

6. Messe som sier sex (igjen)

Handout

Så er det igjen klart for Sexhibition, som arrangeres for 23. året. Arrangøren lokker med «glamorøse og energiske underholdningsinnslag fra flere scener». Publikum kan også delta i ulike sceneshow og konkurranser.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag til lørdag kl. 20

7. Australske kulthelter på sjelden visitt

The Necks består av Chris Abrahams (piano), Tony Buck (trommer) og Lloyd Swanton (bass). Sammen koker de sammen et musikalsk brygg som trosser alle sjangergrenser. Ikke er de avantgarde, ikke minimalister, heller ikke ambient eller jazz, men en potent miks av disse.

Hvor: Café Hærverk, Hausmanns gate 34

Når: Lørdag kl. 20

8. Moro med teknikk for unge og eldre barn

Thanushiga Rajah, Teknisk museum

Hvis været svikter, er det alltid tørt inne på Teknisk museum. Denne helgen er det flust med aktiviteter oppe på Kjelsås: Lær deg nålefilting og lag et filtmonster med hjerte av ull og lysdioder til øyne ... Hør fortellinger om stjerner og planeter under den stemningsfulle stjernehimmelen i planetariet. Eller hva med å lage en ballongbil, en sugerørbro eller en katapult av blomsterpinner? Det blir også omvisning i utstillingen Grossraum og hør om Organisasjon Todt og tvangsarbeid i byggeprosjektene i Norge.

Hvor: Teknisk museum

Når: Lørdag og søndag kl. 11–18

9. Lieder i Vigeland-museet

Dan P. Neegaard

Publikum får oppleve vokalkunst på høyeste nivå når barytonen Yngve Søberg og pianisten John Lidal fremfører Schuberts store sangsyklus Die Winterreise. Dette blir en klassisk «Liederabend», riktignok på dagtid, Duoen fremførte samme sangsyklus i Den Norske Opera for fullsatt sal i fjor.

Hvor: Vigeland-museets borggård

Når: Søndag kl. 14.

10. Boksen går!

Morten Brun

Mange husker jojoen, hoppetauet og sprettballen. Men hvordan var egentlig de lekene man lekte med dem? Folkemuseet ønsker å slå et slag for gatelekene og inviterer barn, voksne og gamle til å leke sammen. Her kan man prøve å vippe pinne, lage himmelstigen med hyssing, ta treeren med hoppestrikk og leke boksen går. Mens de voksne mimrer, kan barna prøver leker fra oldemors tid. Kanskje kan bestefar lære noen triks med spinner av tiåringen? Det blir konkurranse med jojo, diabolo eller spinner og moro for hele familien.

Hvor: Norsk Folkemuseum

Når: Søndag 11–16

Verdensmester i slampoesi, internasjonal teatersuksess, banebrytende ballett, og møte med en av Norges mest kjente forfattere. Aftenposten inviterer til en eksklusiv forsmak på noe av det beste kulturhøsten 2017 har å by på.