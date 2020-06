Bil med fire russ krasjet i et tre i Oslo – to alvorlig skadd

To personer er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter at en bil med fire russ krasjet i et tre i Oslo, opplyser politiet.

NTB

Nå nettopp

Politiet i Oslo fikk kl. 20.43 inn en melding om en trafikkulykke der en bil med fire personer hadde kjørt inn i et tre på Bergkrystallen i Oslo.

To av dem er kjørt til sykehus.

– De er definert som alvorlig skadd på grunn av hastighet, har beltemerker og fare for mulige indre skader, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet til NTB.

Hun forteller at det skal være snakk om en russe-van og bremsesporene på stedet tyder på at det kan ha vært stor fart.

– Langveien er stengt i begge retninger, men vi jobber med å få åpnet ett felt, sier Skott.

Det skal ikke være snakk om alvorlige skader hos de to andre som var i bilen.