I juni vedtok det rødgrønne flertallet å bygge ny T-banetunnel i Oslo sentrum. Hovedargumentet er at det er hit hovedtyngden av reisende skal. Den vil koste 19 milliarder kroner, ifølge siste anslag. Tunnelen kan tidligst stå klar tidlig på 2030-tallet. Da vil antall avganger på alle linjer kunne dobles.

De borgerlige ønsker traseen lenger ut i byen, i litt ulike varianter. Hovedargumentet er at det kan åpne T-banen for nye områder, samtidig som det gir like stor kapasitetsøkning på linjene - bare ikke inn til sentrum. Vinner de borgerlige valget, blir det utredet.