Korrupsjonssiktet advokat nektet å forklare seg for Oslo-politiet

Ifølge siktelsen mottok advokaten i 2013 et beløp på 5000 euro fra sin klient, hvor deler av pengene skulle gå til å bestikke påtalemyndigheten, politiet eller etterforskere for å unngå tiltale for oppbevaring av 2 kilo heroin.

Siden har advokaten, ifølge TV 2, nektet å forklare seg for politiet. Særlig mener han at seksjon for organisert kriminalitet er inhabile, fordi det var de han angivelig skulle bestikke.

Tidligere i høst avviste Oslo politidistrikt innsigelsen om inhabilitet fra advokaten, som anket saken til statsadvokaten. Nå har også statsadvokat Carl Graff Hartmann konkludert med at Oslo politidistrikt ikke er inhabile.

Ifølge TV 2 vil advokaten derfor forklare seg snart.

– Vi ønsker alltid å få saken best mulig opplyst, og siktedes forklaring er i så måte ønskelig i alle saker, også denne, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen til kanalen.

Statsadvokaten avventer avhør av siktede før det avgjøres om det blir tatt ut tiltale.

Et sentralt bevis er et lydopptak av advokaten i samtale med klienten. Advokaten har tidligere anført at dette måtte anses som et ulovlig ervervet bevis, men vant ikke frem i hverken Oslo tingrett eller sist i Borgarting lagmannsrett i august.