Den populære, flytende gangbroen fra Sukkerbiten til Sørenga forblir stengt hele helgen etter at deler av den falt i sjøen onsdag.

– Broen blir stengt hele helgen. Vi vet ikke skjebnen ennå. Vi skal ha en befaring på stedet mandag, bekrefter kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Morten Uglum

Uviss videre skjebne

Flytebroen var ment som en midlertidig forbindelse fra Sukkerbiten til Sørenga. Men fotgjengere elsker den. Inntil 30.000 personer kan passere her i løpet av et døgn.

Populariteten har ført til at broen har fått dispensasjon fra kommunens reguleringsplan, men denne går ut i år.

I april kartla Bymiljøetaten syv ulike alternativer for en ny forbindelse mellom Sørenga og Bjørvika.

Fremtiden for flytebroen er fortsatt uviss, og det er ikke gjort noe vedtak om at forbindelsen skal bli permanent. Etter planen skal den fjernes i 2024, men planene for Havnepromenaden, Sukkerbiten og Museumsutstikkeren skal sees på under ett.

– En permanent løsning blir sett på når planene for området på sjøsiden av Operaen er vedtatt, sier Kongsteien.

Han er usikker på når det blir.

Tidligere har Bymiljøetaten uttalt til Aftenposten at de skal søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon. På den måten kan dagens gangbro ligge frem til en mer permanent løsning er avklart.

Må gå omvei

Med gangbroen nede er eneste måte å komme seg ut til Sørenga å gå rundt Bispevika langs Middelalderparken. Venninnene Nasra Ludvigsen (22), Karianne Grundstad (24) og Mathilde Undem (24) er blant mange av Sørengas besøkende som har tatt omveien fredag ettermiddag.

– Nå du ligger og soler deg i mange timer, så blir du sliten. Da blir det litt ekstra krevende å måtte gå, sier Undem.

Venninnene nikker samstemt til enighet. De forteller at de ofte er på Sørenga når de har fri, og anslår at de taper omtrent ti minutter på at gangbroen ikke fungerer.

– Du sparer mye tid på å gå rett over vannet, sammenlignet med å gå rundt, fortsetter Undem.

De mener Bymiljøetaten bør skynde seg med å reparere gangbroen og synes permanent bro ville vært en bedre løsning for Sørenga.

Morten Uglum

Jon Texmon (39) og sønnene Nils Brikell (5) og Iver Brikell (8) har også tilbrakt fredag ettermiddag på Sørenga sjøbad.

– Det er kjedelig, sier Iver om omveien.

Lillebror Nils er enig. For å spare tid tok guttene like greit sparkesyklene sine ut. Pappa Jon leide seg en elsparkesykkel.

– Litt øde og isolert

Tommy Elsgård (31) og Agata Sawicka (30) har dratt ut til Sørenga etter jobb for å spise og forteller at omveien var lang. For Agata er det ekstra ergerlig. Hun jobber i Bjørvika, like ved gangbroen.

Morten Uglum

Kjæresteparet mener gangbroen er viktig for Sørenga og at den gjør strøket mer tilgjengelig. De tror en permanent gangbro vil være en stor fordel.

– Jeg føler at det blir litt øde og isolert her hvis man må gå helt rundt, sier Elsgård.

Velger å svømme til Sørenga

Mange har ignorert sperringene på Sukkerbiten-siden av flytebroen, i håp om å slippe den lengre turen langs Middelalderparken. Omveien skal ta mellom fem og ti minutter ekstra.

Steinar Dyrnes

Ved ankomst på enden av flytebroen, er det mange skuffede som må snu – for her er det ingen landgang mellom flytebroen og bryggen på Sørenga.

Noen optimister hopper i havet, løfter ryggsekken over vann og svømmer i land. Slik vil det sannsynligvis fortsette helgen gjennom.