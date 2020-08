Etter at tunnelen ble delvis stengt i juni, har 14 mistet førerkortet

Selv om det nå er toveistrafikk i det sørgående løpet, blir flere tatt i å kjøre for fort. Politiet frykter alvorlige ulykker.

På grunn av rehabilitering ble det nordgående tunnelløpet i Vålerengtunnelen stengt for trafikk i juni. Nå er det toveistrafikk i det sørgående løpet. Samtidig er farten i det sørgående løpet satt ned fra 60 til 50 km/t.

Nå viser tall fra Statens vegvesen og politiet at det er langt flere enn før som råkjører i tunnelen. Hittil i år har fotoboksen i Vålerengtunnelen sørget for at 24 førere har mistet førerkortet.