Setter historiske hoppbakker på turorienteringskartet

Koronaen har løftet turorienteringen til nye høyder. Ildsjeler i Heming Orientering lager nå poster ved 15 gamle hoppbakker rundt Tryvann og Skjennungen i Nordmarka.

Schrøderbakken ble bygget rundt forrige århundreskifte og deretter bygget opp i tre på 1950-tallet. Bakken fikk sitt navn etter de tre brødrene Frantz, Johs og Sigurd Schrøder. Morten Uglum

Turorientering tok helt av i påskeuken. Interessen har fortsatt. Ifølge orientering.no er det solgt tre ganger så mange turer hittil i år som i hele fjor.

Den store interessen ga Harald Eide-Fredriksen og Jøran Kristensen fra Heming Orientering ideen om å sette opp poster ved 15 av de gamle hoppbakkene rundt Tryvann og Skjennungen. Orienteringsrunden har fått navnet «Hoppbakke Special».

De to har fått hjelp av Petter Amundsen, som har skrevet om hoppbakkene i heftet «Skibakke Special – En oversikt over områdets hoppbakker, slalåmbakker og skihytter» for Vinderen Historielag.

Bildet er tatt i Ullbakken. En av postene er ved denne hoppbakken, som er en av de eldste. Bildet er tatt rundt 1900. I 1890 ble bakken brukt som hoppbakke for Husebyrennet, som ble flyttet rundt grunnet snømangel. Bildet eies av Oslo Museum og hentet fra Oslobilder.no Narve Skarpmoen/Oslo museum

Orienteringsgruppen i Heming Turorientering har satt opp poster rundt restene av 15 historiske hoppbakker i Nordmarka sør. Morten Uglum

Stor interesse fra ca. 1900

– Interessen for hoppsporten tok av rundt forrige århundreskifte. Bakkene var til tider sprengt, og køene for å hoppe var lange, sier Amundsen.

Amundsen har selv har hoppet i flere av bakkene.

– De ordentlige hoppgutta gikk med en stav innover på kombinertski for å markere at de var ekte hoppere. De tok trikken til Voksenkollen og startet med Tårnbakkene. Så gikk de videre til Hytlibakkene og kanskje innom Fossekneika ved Skjennungen. Deretter bar det videre til Heggehølet (Heggehullet, red.anm.). De modigste prøvde seg også i Skådalsbakken.

Schrøderbakken ble anlagt rundt 1900 av brødrene Schrøder. I 1950 og 1951 ble bakken ombygd. Da fikk den også stillas. Morten Uglum

Hoppet i Schrøder’n. Morten Uglum

Schrøderbakken fikk nytt stillas i 1968. Morten Uglum

Schrøderbakken sett nedenfra. Her var det mulig å hoppe 25 meter. Morten Uglum

Schrøderbakken sett fra hoppkanten. Morten Uglum

Jøran Kristensen og Harald Eide-Fredriksen i Heming Orientering tester dommertribunen i Schrøderbakken. Morten Uglum

Det var Skådalsbakken som gjorde at han laget heftet.

– Jeg så på stupet, snakket med folk som hoppet der, nøstet i historien og fant et skattkammer, forteller han.

Noen av bakkene er lettere å få øye på enn andre. Steinbakken Lille Tårnbakke kan fortsatt brukes.

– Det er ikke mye luking som skal til for at det går an å hoppe der.

Thorleif Schjelderup

Thorleif Schjelderup var den første nordmannen som hoppet over 100 meter på ski. Schelderup var en stor hopper i Heming. I heftet siterer Amundsen fra skihopperens første møte med Lille Tårnbakke:

«Bakken var så meget større og brattere enn den hadde vært i drømmen min ... Jeg begynte å rusle opp. Men på toppen ble jeg virkelig redd. Bakken var som et sluk under meg. Hvordan jeg kom meg utfor vet jeg ikke.»

– Lille Tårnbakke har en moderne profil, med kul. Hopperne startet på en plattform. Her hoppet de 15 meter, forteller Kristensen.

Petter Amundsen, som til daglig er organist i Holmenkollen kapell, var selv med på å sette hoppbakken Heggehullet provisorisk i stand i 1977. Privat

Prinsen i Schrøder’n

Schrøderbakken var populær den første tiden. Ifølge Skiforeningens årbok var den nesten gjengrodd rundt 1930. Her var det mulig å hoppe 25 meter. Prins Harald hoppet i Schrøder’n i 1949.

Amundsen, som til daglig er organist i Holmenkollen kapell, var selv med på å sette Heggehullet provisorisk i stand i 1977.

– Jeg var nok den siste som hoppet i Heggehølet. Jeg brakk ankelen, men klarte å komme meg hjem alene sittende på hoppskiene på vei til Vettakollen, forteller han.

Hytlibakkene

Hytlibakkene hadde sin storhetstid rundt 1920. I 1919 var 1132 gutter påmeldt landsrennet i Hytli. Daværende prins Olav var blant deltagerne.

Store Hytlibakken. Bildet er tatt mellom 1930 og 1940. Bildet eies av Oslo Museum og er hentet fra Oslobilder.no Wilhelm Råger

Ronny Berg, som har gravd seg dypt ned hopphistorien, har tidligere sagt til Aftenposten at det har vært rundt 350 hoppbakker i Oslo.

– Mange stillaser ble revet på 1960-tallet, forteller Harald Eide-Fredriksen i Heming.

Hoppsporten er ikke like stor i dag. Orienteringsgruppen i Heming ønsket å løfte den frem igjen.

– Vi vil slå et slag for den unike skihistorien vi har rett utenfor døren her i Oslo, sier Jøran Kristensen.

Heming har 200 orienteringsløpere. 50–60 av dem er barn.

– Det er stor etterspørsel etter turer, også blant folk som ikke er medlem. Mange har tatt alle turene som ligger ute, og de etterspør flere. En pleier å ta turen samme dag som vi legger den ut, forteller Eide-Fredriksen.

Lille Tårnbakke, kalt Lille Tårn, ble bygget i 1929. Her hoppet hopperne 15 meter. Morten Uglum

Harald Eide-Fredriksen og Jøran Kristensen fra Heming på vei ned ovarennet i Lille Tårnbakke. Morten Uglum

Slik ser hoppet i Lille Tårnbakke ut i dag. Morten Uglum

Harald Eide-Fredriksen og Jøran Kristensen fra Heming på vei opp ovarennet i Lille Tårnbakke. Morten Uglum

Lille Tårnbakke er en de fire tårnbakkene nedenfor Tryvannstårnet. Morten Uglum

Historien rundt de 15 hoppbakkene er beskrevet på baksiden av kartet, som kan kjøpes via orientering.no.

Fakta Turorientering På turorientering.no finner du informasjon om orienteringsturer over hele landet. 136 klubber har publisert sine kart og turpakker for sesongen 2020 på turorientering.no Du finner 834 turer på nettstedet. Du kan laste ned kart til turene via nettsiden. Lokale klubber selger ofte papirkart i konvolutter. Over 67.000 kart er lastet ned i 2020. Det er solgt tre ganger så mange turer hittil i år som i hele fjor. Kilde: turorientering.no Vis mer

Kommunen ga tillatelse til å oppføre tre småbakker ved Øvresetertjern i 1912. Her lå en av bakkene. Morten Uglum

Øvreseterbakkene hadde tømmerhopp. Her ble det hoppet opp til 15 meter. Harald Eide-Fredriksen og Jøran Kristensen fra Heming Orientering har satt ut poster ved hoppbakkene. Morten Uglum