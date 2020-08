Raymond Johansen: – Vi kan ikke ha russetreff-aktig tilstander i Oslo nå

Hverken studenter eller rektor tror på å avlyse fadderuken: Frykter store, ukontrollerte fester

Men dersom ikke studentene skjerper seg, vil byrådsleder Raymond Johansen kreve at fadderuken stanses. - Vi kan ikke ha russetreff-aktige tilstander i Oslo nå, sier han.

Studentene Sarah Bond (29) og Tina Brottveit (21) tar fatt på japanstudier på Blindern denne høsten. De er glad for at det blir avholdt fadderuke til tross for koronapandemien. Siri Øverland Eriksen

11. aug. 2020 15:05 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten treffer Tina Brottveit (21) Sarah Bond (29) på Blindern i Oslo, der de skal ta fatt på japanstudier denne høsten. Men før høstens glosepugging er det tid for en aldri så liten navnelek med medstudenter på universitetsgresset. En ball blir kastet mellom studentene – som står i forsvarlig avstand til hverandre.

De to sier til Aftenposten at de glad for mulighetene fadderuken gir dem til å bli kjent med sine medstudenter.

– Det er bra at vi får fadderuke i hvert fall, sånn at vi får den muligheten til å bli kjent med andre. Heller det enn å ikke ha fadderuke i det hele tatt, sier Brottveit til Aftenposten.

Samtidig er de opptatt av smittevern, og sier at de forstår at det ikke er tid for fyll og fest akkurat nå. De har også sympati med russen, som måtte ofre sin feiring for fellesskapet.

– Spesielt når det er flere som blir smittet og det kommer en annen bølge, så tenker jeg at det er ok så lenge fadderuken blir brukt til sånt som dette her, istedenfor for fyll, sier Bond og viser til medstudentene som sitter i forsvarlig avstand til hverandre på plenen rundt henne.

– Det kan vi heller ta igjen en annen gang. Det er alltid tid til det, men kanskje ikke akkurat nå er tiden for den store fyllefesten, fortsetter hun.

Studentene står langt fra hverandre når de skal bli bedre kjent gjennom en navnelek med ball. Siri Øverland Eriksen

Studentene vil ikke avlyse fadderuken

– Nå må studenter og rektorer på universitetene ta samfunnsansvar og stoppe fadderukene, sa direktøren for barnevernet Mari Trommald til Aftenposten tirsdag.

Dette skriver hun etter mange TV-innslag om studenter som samler seg i store folkemengder, senest i Frognerparken i Oslo natt til tirsdag.

Men studentene er ikke nødvendigvis enig i at å avlyse er den mest effektive måten å få ned smitten på.

– Jeg skjønner at man skal være sitt ansvar bevisst, men når man avlyser alt, må man være bevisst på at det raskt legger ansvaret på fadderlederne, som ofte er faddere for første gang, sier Idun Kløvstad, leder for studentorganisasjonen Velferdstinget i Oslo og Akershus og student ved UiO.

– Dersom det ikke blir bedre veldig raskt, må jeg be dem som arranger fadderuken om å avlyse den, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo på en pressekonferanse på tirsdag. Bjørge, Stein

Raymond Johansen: – Vi kan ikke ha russetreff-aktig tilstander i Oslo nå

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok for seg fadderuken da han avholdt en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

– Det som ikke er bra, er ansamlinger vi har sett av studenter i Oslos parker, mange som en del av de ulike fadderuke-arrangementer. Jeg har hatt et møte i dag med politiet for å forsikre meg om at vi gjør det vi kan for å unngå spredning av smitte i slike situasjonen, sa Johansen.

Han la til med formanende stemme:

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr. Samtidig vil Oslo kommune nå sette inn flere bybetjenter til å patruljere i parkene og sikre at folk følger smittevernreglene.

Flere fykter smitteøkning i Oslo i forbindelse med fadderuken, som nå er i gang. Her er studenter samlet på gresset utenfor Frederikkebygget på Blindern. Bjørge, Stein

Kommunene vil og å sette i gang en kampanje i sosiale medier rettet mot studenter med råd og forventinge til smittehåndtering, varslet han.

– Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som arranger fadderuken om å avlyse den, sa Johansen som også opplyste at han har bedt om et møte med rektorene på utdanningsinstitusjonene i Oslo for å diskutere situasjonen nærmere.

– Vi kan ikke ha russetreff-aktig tilstander i Oslo nå. Det vi trenger, er festvett.

Studentene inntar Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen ønsker studentene velkommen - men varslet at han vil be om at fadderuken stanses dersom ikke situasjonen veldig raskt blir bedre med hensyn til smitte. Bjørge, Stein

– Problemet dukker opp uansett

Nettopp det er Idun Kløvstad, leder for studentorganisasjonen Velferdstinget i Oslo og Akershus og student ved UiO, opptatt av.

– Man må bare håpe at folk ser hva som skjedde den første kvelden, sier studentleder Idun Kløvstad. Privat

Studentlederen mener at det å ha små arrangementer, kan gjøre at man unngår at folk samler seg på store og ukontrollerte fester.

– Når alt er avlyst, tenker folk gjerne at det er uendelig med plass i parken og nok til å holde avstand, og så er det ikke plass. Og så drikker folk og glemmer avstanden ytterligere.

– Dette problemet kunne dukket opp uansett. Jeg sier ikke at studentene ikke må ta ansvar når de må stå for arrangeringen selv. Men det er lettere når man har en spesifikk ansvarsfordeling, sier Kløvstad.

Verre å skyve dem ut på byen

Også rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener at det er bedre å opprettholde en lukkede arrangementer med en stor stab som passer på, enn å sende studenter ut på byen.

UiO-rektor Stein Stølen vil begrense, men ikke avlyse, fadderuken. Morten Kanne-Hansen/UiO

– Vi har strenge regler, og jeg er ikke sikker på at den beste løsningen er å innføre tiltak som skyver studentene ut i samfunnet på åpne fester isteden, sier Stølen.

Han har tirsdag kalt inn til møte fadderledelsen ved UiO for å snakke om den første faddernatten i Frognerparken. Rektor ser på muligheten for å begrense enkelte av arrangementene.

Mandag kveld var det samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i Oslo i forbindelse med fadderuken. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kritisk til pressedekningen

Samtidig er rektoren kritisk til at mediene bidrar til en selvforsterkende effekt ved å være opptatt av dette.

– Vi prøver å ikke snakke om fadderuken som en uke for festing. Vi prøver å tone ned dette fokuset og syns det er uheldig at pressen er med og snakker om studiestart med fokus på fest, sier UiO-rektoren

– Men med hundrevis av studenter samlet i Frognerparken er det vel grunn til å fokusere på det?

– Ja, absolutt, og jeg klager ikke på pressen. Det er vårt ansvar. Men når du får en debatt i samfunnet og unge leser at det er slik en studiestart er, tenker jeg at det er uheldig. Jeg skulle gjerne sett andre oppslag, sier Stølen.