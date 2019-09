Byrådet «vil vurdere mulighetene for å innføre avgift for parkering for elbil.»

Det varslet byrådspartiene Ap, SV og MDG da de onsdag presenterte sitt forslag til kommunebudsjett for Oslo i 2020. Men de presiserer ikke om det skal gjelde folk utenbys fra eller alle.

Forslaget får både Høyre og Venstre til å reagere kraftig.

– Avgiftsbetaling for elbil er å gå i feil retning. Vi bør gjøre det mer, ikke mindre attraktivt å bytte til elbil, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Høyre.

Fakta: Elbil-lading i Oslo Ved utgangen av 2018 fantes det 1279 offentlige ladepunkter i Oslo. 2019-tall er ikke klare. I år ble det for første gang innført betaling på disse, for å sikre større sirkulasjon og for å unngå at biler blir stående. Byrådet har, i likhet med tidligere år, store ambisjoner. De vil sette av penger til 575 nye ladepunkter til neste år. Alt har imidlertid ikke gått på skinner: I 2019-tallene er ikke klare, men i 2018 ble det bare bygget to nye ladepunkter, slik Tek.no tidligere har omtalt. Hvor mange kollektive ladepunkt som finnes hos sameier og borettslag, vet ingen. I 2018 ble det utbetalt støtte for etablering av 7699 nye slike ladepunkter. 2019-tall er ikke klare. I budsjettet for 2020 settes det av midler til etablering av 20.000 nye slike ladepunkter - men det blir opp til sameier og borettslag å selv sørge for at det skjer, byrådet har ingen mulighet til å realisere det.

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre, forstår ikke forslaget fra byrådet.

– De fjernet et viktig insentiv for å få folk til å bytte fra fossilbil til elbil. Det er summen av alle slike insentiver som gjør at vi har lykkes med dette, sier Bjercke.

Slik er det i dag

I dag parkerer utenbys elbiler gratis på alle ordinære gateplasser, og elbil-eiere som bor i Oslo, slipper å betale 3000 kroner i året for beboerparkerings-bevis.

I budsjettforslaget, som i hovedsak ble utformet før valget, skriver byrådetat de vil komme tilbake til spørsmålet i en tilleggsinnstilling til budsjettet.

Tidligere har Høyre støttet innføring av P-gebyr for såkalt fremmedparkering i områder med beboerparkering - men ikke ønsket å innføre generelt P-gebyr for elbil eller ta betalt for beboerparkering med elbil.

De tre byrådspartiene sitter for tiden i forhandlinger om en ny fireårig byrådsavtale, og styrkeforholdene mellom dem er blitt endret i valget. Først når den politiske erklæringen er klar, vil tilleggsinstillingen til budsjettforslaget komme.

– Det skal alltid lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil. Men elbiler tar også opp plass i gatene, og spesielt i indre by hvor vi har Norges beste kollektivtilbud og stadig bedre sykkelveier, mener byrådet det nå er riktig at å varsle at også elbiler fra neste år må betale noe for å parkere, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Høyre: - Et grått budsjett

Eirik Lae Solberg mener at budsjettforslaget også ellers skuffer på miljøområdet.

– Det er grått budsjett, med et svakt grønnskjær, sier han.

Han påpeker at selv om det økonomiske handlingsrommet i budsjettet øker med rundt 700 millioner kroner, settes det ikke av summer som monner til kjerneoppgavene kollektivtransport og skole.

– Samtidig bekymrer skolesektoren meg. Det er uforståelig at grunnskole prioriteres så lavt, når vi vet at mange skoler ikke har råd til lærebøker, spesialundervisning eller til å lønne de lærerne de burde ha. Til tross for økt handlingsrom, kutter byrådet noen millioner her, sier Solberg også.

Venstre: – Et rødt budsjett

Også Hallstein Bjercke mener budsjettet ikke leverer på klima og miljø.

Sol Sigurjonsdottir

– Dette er et rødt, ikke et grønt budsjett. De grønne satsningene nulles ut, byrådet sier selv i budsjettet at de ikke kommer til å nå klimamålene sine i 2020, sier Bjercke.

Han påpeker at byrådet, bare uker etter at MDG i valgkampen lovet å redusere kollektivprisene, nå legger byrådet opp til det motsatte.

– Det er et dyrere budsjett enn før, men uten at de store pengene brukes på kollektivtrafikk eller skole. De bruker det på flere kommunalt ansatte, som spres utover. De skal for eksempel ansette en kommunal bybonde, sier Bjercke.

– Alle satsninger er kommunale. De vil bruke nesten 30 millioner kroner ekstra som følge av rekommunalisering av sykehjem, altså at kommunen skal overta tjenester drevet av private og som folk er godt fornøyd med. Da er det et rødt budsjett, sier han også.

– Er dette et budsjett du kan forhandle med byrådet om?

– Venstre er villige til å snakke med alle som ønsker å snakke med oss, men det er ikke kommet noen invitasjon. Men vi har ingen interesse i å støtte et rødt budsjett.

MDG: - Et erkegrønt budsjett

Lan Marie Berg avviser kritikken av budsjettets manglende grønnfarge.

– Dette budsjettet er erkegrønt, og tar Oslo enda nærmere å bli verdens første storby med null utslipp innen 2030. Mens Høyre gikk til valg på å gjøre det billigere å kjøre fossilbil, gjør vi det enklere å reise miljøvennlig, sier Berg.

Hun viser til at byrådet fortsetter å bruke penger på flere bussavganger og fortsetter sykkelsatsningen. Overfor Nettavisen presiserer hun at hun har tro på gjennomslag for lavere kollektivpriser i de pågående forhandlingene.

– Målet er at enda flere enklere å klare seg uten bil, også i de ytre delene av byen, sier Berg.