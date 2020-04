Bildet etterlater liten tvil om at mange er flinke til å overholde smittevernreglene. I hvert fall når det gjelder regelen om maks fem i hver gruppe.

Helseminister Bent Høie reagerte slik da han fikk se Aftenpostens dronebilde:

«Bildet viser at folk er flinke til å følge rådene om avstand og ikke grupper på mer enn fem. Det er jeg takknemlig for. Det er ekstra viktig når vi slipper opp for det viktigste, slik som barnehager, skole og noen flere arbeidsplasser.», skriver Høie i en e-post til Aftenposten.

Det siste ukene er det blitt sagt og skrevet mye om hvor flinke, eller mindre flinke, folk i Oslo er til å holde avstand under koronakrisen. Aftenpostens dronefoto mandag klokken 17.30 gir et uvanlig øyeblikksbilde av hvordan forholdene var i en av Oslos mest populære sentrumsparker.

Espedal, Jan Tomas

Vår fotograf fant den samme situasjonen ved bredden av Akerselva ved Nedre Foss gård: Mange mennesker ute i finværet, sittende i små grupper med god avstand til andre grupper.

Både dronebildene og de som ble tatt på bakken, viser imidlertid at det ikke er to meter mellom alle som sitter i grupper.

Oslo kommunes forskrifter for forebygging av koronasmitte ble fastsatt av byrådet 27. mars. Ute i det offentlige rom bør ikke flere enn fem personer være sammen i en gruppe. Alle bør holde to meters avstand til andre. Bestemmelsene gjelder ikke for dem som er i samme familie eller samme husstand.

Hans O. Torgersen

Daglig får politiet henvendelser fra bekymrede mennesker som synes at ikke alle er like flinke til å følge myndighetenes råd.

– Vi rådgir folk til å spre seg og holde avstand når for mange er samlet og sitter tett i parkene, sier operasjonsleder Svend Christian Lie i Oslo-politiet.

– De fleste lytter og er flinke til å følge rådene, sier han i denne artikkelen fra 17. april.

Espedal, Jan Tomas

Skjermdump Yr mandag kveld.

Det varme været fortsetter utover i uken. Yr.no varsler skyfri himmel flere dager, og torsdag er det meldt 20 grader .

Finværet kommer samtidig som at antallet sykehuspasienter med covid-19 har økt etter flere uker med nedgang.

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI mener vi må være forberedt på at trenden kan snu.

– Det er for tidlig å konkludere med om dette er en trend eller ikke, svarte avdelingsdirektør Line Vold ved FHI på spørsmål fra NTB på mandagens pressekonferanse.

Men hun advarer om at vi må være forberedt på at vi kan få økende smittetall igjen.

1. april nådde antall sykehusinnlagte med påvist koronasmitte et foreløpig toppunkt med 325 pasienter, ifølge Helsedirektoratets statistikk. Lørdag var tallet 148, før det har steget til 160 igjen mandag.

Helseminister Bent Høie (H) la til at det blant annet kan være en konsekvens av de mange nordmennene som har kommet hjem fra utlandet – over 100.000. Mange av disse kom fra områder med større smitte enn i Norge.