Kom i fullt verneutstyr etter oversvømmelse – frykter koronasmitte fra kloakkvann

– Da vi ringte rørleggeren, fikk vi beskjed om å ta kontakt med forsikringsselskapet med en gang. Rørleggeren utelukket ikke at det var koronasmitte i kloakken, sier Silje Lindvig.

Sammen med naboene i leilighetskomplekset på Fagerborg, fikk familien på fire en lite hyggelig overraskelse langfredag. Kloakkvann hadde begynt å komme opp fra sluket på badet.

Og familien er ikke den eneste som fikk problemer med kloakkvann i hjemmet.

Ketil Blom Haugstulen

Skylder på overforbruk av dopapir

– Kombinasjonen av økt vannforbruk og unormalt mye dopapir og vårservietter har gitt store problemer for Oslos allerede overbelastede rørnett.

Det sier rørlegger Kenneth Solberg i Rørleggerhuset AS. Han forteller om en svært hektisk dag i hovedstaden.

– Det har vært langt flere tette avløp enn vanlig. Jeg tror det kommer av at mange har hamstret unødvendig mye dopapir, og tenker vel at da kan de bruke litt ekstra.

Proppene som har forårsaket problemer består nemlig stort sett av dopapir, forklarer Solberg.

Problemet har spesielt vært stort i bydeler med eldre bebyggelse. Rørleggerhuset har hatt flest oppdrag på Grünerløkka, Frogner og Majorstuen.

Solberg sier det ikke er unormalt at det er flere tette avløp i fellesferien. Årets påske har derimot vært spesiell:

– Oslos rørnett er ikke laget for en pandemi. Kontorbygg og offentlige toaletter har oftest mer oppgradert rørsystem, men de blir nesten ikke brukt i disse dager. Da blir det ekstra press på boligområdene.

Han sier at folk dusjer mer, er mer på do hjemme, og dessverre er det flere som kaster ting i do som ikke hører hjemme der.

Han oppfordrer oslofolk til å tenke seg om før de drar ned.

– Og hvis du absolutt må bruke masse dopapir: dra ned i flere omganger.

Ketil Blom Haugstulen

Avløpsetaten: Tette avløp kan være svært kritisk i situasjonen vi er oppe i nå

– Vi er foreløpig ikke varslet om noen akutt situasjon på vår vakttelefon. Men vi er helt avhengige av at folk varsler oss når slike problemer oppstår, sier kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud ved Oslo vann- og avløpsetat.

– Hvilken smitterisiko innebærer situasjoner som denne?

– Våre folk har alltid på seg smittevernutstyr under slike oppdrag. Det kan utgjøre en krise nå fordi det er andre, som helsearbeidere, som trenger dette utstyret mer enn oss, sier Bjørnsrud.

Oslo kommune

Han bekrefter samtidig at Avløpsetaten har fått meldinger om at byens avløpsrør begynner å tette seg, og at de har rykket ut flere ganger enn vanlig etter at karantenereglene ble satt i verk.

– Skjer dette fordi så mange er hjemme og bruker toalettene?

– Absolutt. Det er nettopp dette vi er bekymret for. Problemer oppstår gjerne i private ledninger fra doen og ut til hovednettet, eller ved pumpestasjoner eller renseanlegg. Det kan ha bygget seg opp fordi mange har vært hjemme også i ukene før påske.

Bjørnsrud bekrefter det rørlegger Solberg sier. Mange av Oslos innbyggere bruker doen som søppeldunk.

– I doen skal bæsj, tiss og dopapir, ingenting annet. Heller ikke matfett, sier Bjørnsrud.

Ketil Blom Haugstulen

Kom i fullt verneutstyr

Silje Lindvig sier de var heldige som oppdaget lekkasjen før hele leiligheten ble oversvømt.

– Vi hadde flaks i uflaks. Tenk om vi hadde vært på tur i marka i dag. Da ville situasjonen vært mye verre.

Etter at rørleggerne hadde fått løsnet proppen rundt femti meter nede i gaten, kom en kontrollør fra skadesaneringsselskapet Polygon.

På grunn av frykten for at koronaviruset kan smitte fra kloakken, var han i fullt verneutstyr.

– Normalt sett går vi ikke i fult smitteutstyr. Men siden det er påvist at covid-19 smitter gjennom avføring og urin, tar vi ingen sjanser, sier prosjektleder Oddbjørn Engen i Polygon.

For familien Lindvig går nå påsken med til å desinfisere og vaske leiligheten grundigere enn noen gang.

Silje Lindvig er ansatt i Schibsted, som eier Aftenposten.