Skiltet på Bislett stadion er byttet ut – til sterke reaksjoner

Det nye skiltet vekker oppsikt onsdag ettermiddag.

Dette er den nye fasaden på Bislett stadion. Robert Gjestad

14. mai 2020 13:00 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert.

«Hvilken idiot i kommunen mente at dette var en god idé?»

Twitter-brukeren E-rland har delt to bilder av Bislett stadion. Ett med den gamle fasaden, og ett med den nye:

Bislett stadion har fått nye skilter på fasaden. Det vekker reaksjoner. Flere deler onsdag sine reaksjoner i sosiale medier.

«Dette er pokker meg det verste jeg har sett», skriver en Twitter-bruker.

«Det her går faktisk ikke an», skriver en annen og legger til kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i diskusjonen.

Slik ser det ikke ut foran Bislett Stadion nå. Det gamle skiltet er byttet ut. Audun Braastad / NTB scanpix

Byråden: – Skjønner at folk synes det er dust

Kommunikasjonsansvarlig ved byråd for for kultur, idrett og frivillighet, Beate Svenningsen, forteller at dette ikke har vært en politisk avgjørelse. Det er etaten Kultur- og idrettsbygg som står bak.

Der bekrefter kommunikasjonssjef for eiendom, Haakon Berg Jensen, at skiltet er i ferd med å byttes ut.

– Det pågår arbeid med å skilte opp Bislett stadion på nytt, sier han.

Slik ser det ut fra rundkjøringen der trikken går. Robert Gjestad

Kultur- og idrettsbygg skal komme med en ytterligere kommentar til saken senere.

I en SMS til Aftenposten skriver kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) at hun foretrekker det gamle skiltet.

– Det gamle skiltet på Bislett var fint, og jeg skjønner at folk synes det er dust å bytte det. De burde beholdt det sånn det var, spør du meg, skriver Hansen.

Slik svarer byråden på Twitter:

«Byantikvaren har ingen merknad»

Skrifttypen på skiltet er ikke Helvetica, men en del av Oslos nye visuelle identitet.

Det er en egen skrifttype som kommunen har fått utviklet.

– Vi forstår at folk reagerer på den nye fonten, og vi har heller ikke problemer med å se at den tidligere fonten estetisk sett var bedre enn den nye, sier Vidar Trædal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen hos Byantikvaren.

I en korrespondanse om nye skilter på kultur- og idrettsanlegg kommenterer byantikvaren planene om et nytt skilt.

«Skiltene har beskjeden størrelse og er stramt utført og plassert i tråd med arkitekturen. Byantikvaren har ingen merknad», står det i e-posten fra november 2019.

Han forklarer bakgrunnen for at de ikke kom med noen innvendinger mot det nye skiltet. Det handler blant annet om at dette skiltet ble satt opp i 2005, på helt nye fasader, og at de ikke vurderer det nye skiltet som skjemmende for selve kulturminnet, altså bygningen i seg selv.

– Det er også et poeng at dette er fullt ut reversibelt. Etter reaksjonene som er kommet, så vil vi tro at det er uproblematisk å gå tilbake til den gamle fonten, sier Trædal.

Haakon Riekeles, bystyrerepresentant for Oslo Venstre, håper at det nye skiltet er kommet på plass ved en feil. Olav Olsen

Fakta Bislett stadion Åpnet i 1922, men var i bruk som idrettsarena allerede fra 1908. Den opprinnelige stadion ble tegnet av arkitekt. Ole Sverre. Nye Bislett (som sto ferdig i 2005) er tegnet av Arkitektfirmaet C.F. Møller. Ble brukt som skøytebane frem til 1988. Kapasitet: 15.400. Fotballaget Skeid spiller sine hjemmekamper på stadionet. Ellers kjent for det årlige friidrettsarrangementet Bislett Games og musikkfestivalen Findings. Vis mer

Håper det er en feil som skal rettes opp

– Det er nedslående at de velger å ødelegge totaluttrykket til Bislett stadion på denne måten, sier Haakon Riekeles, bystyrerepresentant for Oslo Venstre.

Han kaller bygningen et viktig kulturminne og en kilde til identitet for hele Oslo. Riekeles sier at han forventer å høre at dette er en feil som skal rettes opp.

– De har prioritert feil om de ikke ser at et slikt kulturminne har en helhetlig profil som er viktigere enn kommunens visuelle profil, legger han til.

Riekeles synes det er vanskelig å forstå at byantikvaren ikke har noen merknad til det nye skiltet.

– Det er veldig skuffende at byantikvaren har den holdningen. Jeg har selv sittet i diskusjoner om vindusrammer som knapt nok er synlige på verneverdige bygg. Her er det snakk om et skilt i store bokstaver som dekker hele inngangspartiet, sier Riekeles.