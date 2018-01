Smaker seg frem til Norges beste hjemmebryggede øl

Sludge Stoner Doom trippel IPA har de kalt ølet sitt. Smaken ligger tung og fyldig i munnen. Det kraftige og uklare ølet er søtt, men med en friskhet fra humlen. Den greier likevel ikke kamuflere at det holder hele 11,4 prosent styrke.

– Du må ha balanse i ølet, vi etterstreber i alle fall det. Dette ølet er best de første tre månedene. De neste tre månedene er det ute av balanse og ikke så godt, før det blir bra igjen. Men da har det utviklet seg til en barleywine, en annen øltype, forklarer Lars Huse.

Sammen med Kevin Jo Hansen har han for anledningen brygget tre partier øl på samme mesk.

Mesken er rett og slett den oppvarmede blandingen av vann, malt (spiret korn) og humle. Etter koking helles væsken av, og den tilsettes gjær. Men i stedet for å kaste restavfallet, kan man tilsette nytt vann og gi mesken et nytt oppkok. Resultatet blir et svakere øl enn det første.

Fakta: Norges beste hjemmebrygg Ølbryggerorganisasjonen Norbrygg avholder årlig konkurransen «Publikums favoritt». I år deltok 34 ulike bryggere og bryggerlaug med totalt 104 ulike øl. Et tusentall publikummere var innom og smakte. Publikums favoritt er blitt avholdt som et eget arrangement i Oslo siden 2014. Det er mindre premier til vinneren, men i hovedsak konkurreres det om heder og ære. Tidligere var arrangementet del av NM i ølbrygging, som har vært arrangert årlig siden 1997. I dag holdes NM som et eget arrangement, hvor et profesjonelt smakspanel smaker seg gjennom innsendte bidrag i en blindtest. Vinneren i NM får brygget et stort parti av ølet sitt hos Nøgne Ø, og det kommer deretter for ordinært salg hos vinmonopolet.

De to andre andre øltypene deres holder henholdsvis 5,1 og 1,4 prosent. Selv om smaksprøvene deles ut gratis, så leker ikke kompisene butikk. De har brygget øl sammen i fem år, de tre første årene omtrent hver helg. Huse jobber til vanlig i en bryggebutikk. Kompisen, som jobber med ølimport, arbeidet tidligere for mikrobryggeriet Kinn.

Den spesialkonstruerte bardisken ser ut som en gitarforsterker, men er i virkeligheten bygget fra scratch. På forsiden er det to tappekraner laget av gitarhalser. På toppen står platespilleren, og på gulvet en ekte høyttaler, som spiller tung stonerrock.

– Det er jo litt sirkus her. Men det er ikke så ofte du får anledning til å servere ditt eget øl til fremmede, sier Johansen.

Christian Sørgjerd

104 ulike sorter øl

Da dørene åpner en halvtime tidligere, står køen lang i vinterkulden utenfor Eventhallen på Bryn i Oslo. Samtaletemaet sier seg selv.

– Har du brygget noe særlig, du da?

– Nei, jeg er relativt fersk, altså.

Men én ting har de fleste i køen felles: De er menn, i hovedsak 30- og 40-årene. Inne får de utdelt hvert sitt lille glass med stett. Det er mer enn nok til å romme de små munnfullene som deles ut.

34 ølbryggere, både enkeltpersoner og bryggelaug, stiller med eget øl. 104 ulike sorter var påmeldt. Reglene er enkle: Arrangementet er for privatpersoner, og det er ikke tillatt å stille med kommersielt fremstilt øl.

Man må minimum stille med 19 liter, standardstørrelsene på stålfatene som brukes av mange hjemmebryggere. Arrangøren Norbrygg anbefaler likevel at man stiller med minst 30 liter, slik at mange nok får smake.

Christian Sørgjerd

Også for ferske ølbryggere

Norbrygg arrangeres også et ordinært norgesmesterskap hvor deltakere fra hele landet sender inn flasker. Vinneren får et parti av ølet sitt brygget i stor skala av Nøgne Ø. Men enkelte av deltakerne i Eventhallen stilte også med øl på flaske. Årsaken er enkel: Å tappe på flaske krever ikke det samme utstyret. De fleste hjemmebryggere begynner derfor der.

Blant dem er Bjørn Lodve Wikstrøm og Andreas Rosén, alias Tøyentoppen pappebryggerlag. De møttes da de begge var i pappapermisjon i 2016, og de brygger på Roséns balkong i høyblokkene på Enerhaugen. Hittil har det bare blitt 6–7 ulike brygg på dem. Hver enkelt flaske sprettes og helles over i et liters-beger av plast, som de så serverer bak et anonymt bord.

– I fjor deltok vi som publikummere, men vi måtte jo prøve å stille opp selv også, sier Wickstrøm, som skjenker opp en munnfull amerikansk IPA brygget på rug fra målebegeret sitt.