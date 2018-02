Politiet etterlyser mann etter skyting i Torggata

Natt til mandag ble Harmoni bar i Torggata i Oslo beskutt. Ingen var i lokalene under skyteepisoden, som skjedde like etter klokken 03.00 på natten.

Våpenet som ble brukt var av typen Kalasjnikov AK-47.

– Vi har grunn til å tro at dette var et målrettet angrep mot denne restauranten, og at den ikke var et tilfeldig mål for skytingen, skriver politiadvokat Jorid Kile i en pressemelding fra politiet.

Eieren av restauranten har tidligere sagt til Aftenposten at de ikke mottok noen trusler på forhånd.

Ber om hjelp til å identifisere gjerningsmann

Politiet ber nå om hjelp til å identifisere gjerningsmannen. Ifølge politiet, skal mannen ha kommet gående fra Skippergata, krysset Storgata og gått opp Pløens gate mot Youngstorget.

Deretter skal han ha gått til venstre inn mot Torggata, avfyrt det politiet betegnet som «et større antall skudd» mot restauranten og deretter løpt forbi Storgata og inn i Skippergata. Siste sikre observasjon var klokken 03.05.

Politiet

Politiet

Etter å ha avfyrt skuddene, lot gjerningsmannen våpenet ligge igjen.

Hans O. Torgersen

Politiet ber alle som kan bidra til å identifisere personen, om å ta kontakt på telefon eller e-post: 22 66 99 66 eller kriminalvakten.oslo@politiet.no.