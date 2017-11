Tiltalt i voldtektssak: – Hun ville være med på leken, men tålte ikke konsekvensene

Under etterforskningen av en voldtektsanmeldelse i 2015 fant politiet i Oslo det man kaller en «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur».

To unge menn er tiltalt for ett voldtektsforsøk, som de skal ha vært sammen om, samt tre voldtekter: Den ene står tiltalt for én voldtekt, den andre for to.

Straffesaken mot mennene startet mandag 20. november i Oslo tingrett.