Rett over halv seks meldte politiet at en lastebil sto i full brann. E6 ble sperret og på grunn av kraftig røykutvikling antbefaler politiet at beboere i nærheten holder vinduene lukket. Brannvesenet meldte at brannen var helt slukket rett før halv syv.

Etter en drøy halvtime åpnet politiet vestgående felt, og kort tide etter åpnet de ett felt østover. Rundt klokken syv er begge felt åpne, mens kollektivfeltet fremdeles er stengt.

Samtidig melder politiet om at det må påregnes forsinkelser på strekningen, heter det i twittermeldingen fra politiet.

Politi og OBRE er på Ringveien ved Manglerud, hvor en lastebil står i brann — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2018

Brannen oppstod rett over halv seks i torsdag morgen, og t-banene ble samtidig stengt i begge retningene. Dette gjelder trafikken på rute 1 og 4 mellom Ryen og Høyenhall. Litt over seks melder Ruter at trafikken er i gang, men at man må regne med noe forsinkelser utover.

Melding til våre kunder: Trafikken er i gang igjen mellom Høyenhall og Ryen. Enkelte forsinkelser må beregnes. — Sporveien T-banen (@Tbanen) August 10, 2018

Politiet har kontroll på den mannlige føreren av bilen, som ikke har blitt skadd i forbindelse med brannen. De har foreløpig ingen teori om hva som er årsaken til at det begynte å brenne, skriver NTB.

En forbipasserende bilist tipset politiet om brannen klokken 5.38 fredag morgen.