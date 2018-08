Nakholmen-drapet: Påstand om tvungent psykisk helsevern

Allerede før aktor, statsadvokat Alvar Randa, la ned sin påstand i Oslo tingrett, hadde påtalemyndigheten gjort det klart at de mente tvungent psykisk helsevern er en riktig reaksjon mot den 28 år gamle mannen fra Litauen som slo i hjel Thoralf Eriksen (59) på øya i Oslo.

To sakkyndige har konkludert med at 28-åringen var psykotisk da drapet skjedde.

Nektet straffskyld

Saken startet mandag med at mannen ikke erkjente straffskyld. Hans forsvarer, advokat Frode Sulland, sa at drapet skjedde fordi klienten var syk. Torsdag la han ned påstand om full frifinnelse.

– Man kan idømme tvungent psykisk helsevern som særreaksjon for utilregnelighet, mens jeg nedla påstand om full frifinnelse, det vil si at han frifinnes for særreaksjonen, sier Sulland til NTB.

Advokaten viser til at hans klient har erkjent det som skjedde, men at han er straffefri som utilregnelig.

– Som en konsekvens av det, mente jeg at han vil bli tatt tilstrekkelig hånd om av det tvungne psykiske helsevernet rent administrativt, altså at det ikke er noe behov for en dom på særreaksjon i tillegg, sier han.

Sluttet å ta medisiner

I sitt innledningsforedrag sa Randa at den litauiske mannen har en psykisk lidelse som han i lengre tid har brukt medisiner mot. I tiden før drapet skal han ifølge NRK ha sluttet å ta disse medisinene.

Dagbladet har skrevet at venner av ham i dagene før drapet forsøkte å få ham tvangsinnlagt, men at de skal ha blitt avvist på legevakten i Asker og Bærum. Etter drapet ble han lagt inn på psykiatrisk sykehus, der han fremdeles befinner seg.

Siden kravet om erstatning er frafalt, ble saken avsluttet torsdag. Dommen er ventet en gang i løpet av neste uke.