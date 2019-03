Byrådet i Oslo vil fremme gigantkrav mot eiendomsinvestorer

En granskningsrapport fra Deloitte i fjor høst viste at Oslo kommune gjennom Boligbygg betalte opp mot 115 millioner kroner for mye for 110 nye kommunale boliger, melder Dagens Næringsliv.

I etterkant viser nye takster kommunen har innhentet at overprisen for seks bygårder alene kan ha utgjort opp mot 150 millioner kroner.

Byrådet i Oslo ber nå bystyret om fullmakt til å drive inn pengene fra foretak eid av eiendomsinvestorer, så Oslo får tilbakebetalt overprisen.

– De sitter igjen med store penger de aldri skulle hatt og som vi rettmessig kan kreve tilbake. Dette er fellesskapets midler, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Investor: -Tull. Dette var markedspris.

Tre av investorene ønsker ikke å kommentere, mens tre av dem mener Oslo kommune ikke har grunnlag for noe krav i forbindelse med eiendomssalgene.

– Det var markedspris. De kan ikke komme etter to år og si at det var overpriset. Det er bare tull, sier en av selgerne, Maryam Pour Fard i Acro Bygg.

Sakene kan ende i rettssystemet hvis byrådet får fullmakt og investorene ikke går med på frivillige løsninger.

Aftenposten har tidligere skrevet på lederplass at det var en oppsiktsvekkende mangel på kontroll i Boligbygg.