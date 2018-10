Neste sommer kan du gifte deg på Norsk Folkemuseum

Brudeparene kan velge rammen for vielsen selv, enten de vil gifte seg i en bondestue, på en bensinstasjon fra 20-tallet, i en DNT-hytte eller noen av de andre spesielle stedene museet har valgt ut.

Både prest fra Oslo domkirke og borgerlig vigsler fra Oslo rådhus står klare til å ta imot så mange som 66 brudepar lørdag 8. juni 2019.

– Vi har lånt inspirasjon fra Skansen i Stockholm, der de har gjort dette i flere år, sier program- og kommunikasjonsrådgiver Jon Ilseng ved Norsk Folkemuseum. Nå håper han riktig mange giftelystne melder seg til den store bryllupsfesten.

Det koster 2900 kr pr. par å gifte seg på Folkemuseet denne dagen. Inngang til museet er gratis for brudepar, deres barn og opp til fire forlovere. Alle andre gjester betaler vanlig inngangspris.

NORSK FOLKEMUSEUM

Si ja på bensinstasjonen

Museet har satt et tak på 66 par og har plukket ut seks ulike steder for selve vielsen, tre borgerlige og tre kirkelige. Kirkelig vigsel skal foregå på Leikanger prestegård, bensinstasjonen og i utstillingslokalene som viser norsk kirkekunst fra tiden etter reformasjonen (1537) og frem til ca. 1800. På DNT-hytten Hovinkoia, i Gulsvikstua og i Chrystiegården tilbys borgerlig vigsel.

– Brudeparene melder seg på og sender inn sine papirer. Så møter de opp på tildelt tidspunkt og blir viet. De kan også ha en avgrenset feiring på museumsområdet, for eksempel ta med piknikkurv og hygge seg eller dra videre til den store bryllupsfesten et annet sted etterpå, sier Ilseng.

Fordi vielsene foregår i åpningstiden på et stort nasjonalt museum, blir det et annet opplegg enn for vanlige bryllup.

– Dette blir et lavterskeltilbud, sier Ilseng.

Han håper dette vil være et spennende alternativ for giftelystne som ønsker en litt spontan og romantisk ramme rundt bryllupet sitt, og som kanskje ikke vil feire med en stor og kostbar bryllupsfest.

– Vi stiller med Oslos mest romantiske ramme, vigslere, vitner og musikere og ønsker velkommen til tidenes bryllup på Norsk Folkemuseum, sier Ilseng.