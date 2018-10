Søndag stenges Storgata for busser. Snart må også trikken ut.

Hele Storgata skal rustes opp.

Det betyr at en av Oslos største kollektivgater med mer enn ti buss- og trikkruter blir helt eller delvis stengt i nesten to og et halvt år.

Storgata skal blant annet få bredere fortau, nye holdeplasser og nytt gatedekke med nye trikkespor når oppussingen er ferdig. Dette skal koste 676 millioner kroner.

Den første fasen starter søndag morgen da bussene forsvinner fra gaten og holdeplassene Brugata og Hausmanns gate stenges for bussene.

– Hva, skal ikke bussen gå her lenger? Jeg har ikke fått med meg det, kommer det spontant fra Hassen Zedini.

Ketil Blom Haugstulen

Han står på holdeplassen ved Gunerius og skal ta 30-bussen.

– Jeg bor på Torshov og jobber i sentrum. Jeg tar bussen hver dag og synes at Ruter burde informert oss bedre. Nå må jeg tenke på alternative ruter. En løsning kan være å ta T-banen via Nydalen. Uansett må jeg våkne tidligere fra mandag, sier Zedini.

Han er ikke den eneste: Brugata-holdeplassen har nær 25.000 av- og påstigninger daglig.

Holdeplassene flyttes

Trikkene gjennom Storgata blir ikke berørt ennå, men allerede i midten av november blir det enkeltspor for trikken i deler av gaten. Samtidig starter jobben med å etablere en midlertidig trikketrasé gjennom Christian Krohgs gate, som går parallelt.

Trikken blir flyttet til det midlertidige sporet neste sommer og skal bruke det helt til februar 2021. Den får dessuten midlertidig holdeplass der.

– Jeg tror at vi vil klare å avvikle trafikken på en god måte også med enkeltspor. Vi har erfaring med det fra før. Og så er det ikke snakk om en veldig lang strekning. Det eneste som kan bli utfordrende, er krysset Storgata og Hausmanns gate. Her kan det bli en opphoping av trikker på grunn av rødt lys, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Wasim K. Riaz

Han tror at passasjerene vil venne seg til endringene etter et par dager.

Når Storgata står skinnende ny, vil de gamle holdeplassene også være flyttet. Brugata holdeplass flyttes litt over 100 meter vestover, og den blir mer trafikksikker. I dag er den en av Oslos farligste for fotgjengere.

Hausmanns gate holdeplass flyttes nærmere Nybrua. Begge holdeplasser utvides til 75 meter og minimum 3 meters bredde, og de blir uten «trafikkøy».

Enda flere busser gjennom Bjørvika

Omleggingen av bussrutene gjelder ikke bare i Storgata. Alt i alt blir 17 bussruter (inkludert nattbussen) berørt i Oslo sentrum fra søndag.

Fakta: Her er bussene som blir berørt Buss 30, 31 og 31E: Stopper ikke lenger ved Jernbanetorget plattform A og D, Brugata, Hausmanns gate og Heimdalsgata. Buss 31 og 31E stopper heller ikke på Lakkegata skole og Sofienberg. Får nye stoppesteder på Tollboden, Hausmanns bro (i Nylandsveien), Herslebs gate (buss 30) og Sars gate (buss 31/31E). Buss 34 og 54: Stopper ikke lenger på Brugata. Får nytt stoppested Hammersborggata i Calmeyers gate (ved Sentrum Scene). Nattbuss 11N og 12N: Stopper ikke lenger på Brugata, Hausmanns gate, Schous plass og Olaf Ryes plass. Får nye stoppesteder på Hausmanns bro (i Nylandsveien), Herslebs gate og Sofienbergparken (i Toftes gate). Stopper som normalt på Jernbanetorget. Buss 71A og 85: Stopper ikke lenger på Jernbanetorget plattform K. Får nytt stoppested på Jernbanetorget plattform R, i Strandgata ved Prinsens gate. Buss 74: Stopper ikke lenger på Jernbanetorget plattform K. Bussene starter på Jernbanetorget plattform H, ved Byporten. Buss 80E, 81, 81N, 82E, 83, 83N, 84E: Stopper ikke lenger på Tollboden. I retning fra sentrum får bussene nytt stoppested Jernbanetorget plattform R, i Strandgata. I retning Rådhuset får bussene nytt stoppested Jernbanetorget plattform Q, i Fred. Olsens gate. For fullstendig informasjon, se ruter.no

Bussrutene 30, 31 og 31E, som er blant Norges mest brukte bussruter, må fremover presse seg inn i Dronning Eufemias gate, der det allerede er for mange busser.

Du må regne med forsinkelser

– De reisende må belage seg på forsinkelser. Vi oppfordrer reisende til å sjekke Ruter.no eller Ruter-appen for å se hvordan de blir rammet av endringene. Vi oppfordrer reisende til å bruke god tid, sier Knut-Martin Løken, kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

Bymiljøetaten / Sweco

Han legger til at det vil være folk fra Ruter om bord på flere busser og holdeplasser for å dele ut informasjon til passasjerene fra søndag til tirsdag. Ruter oppfordrer passasjerene til å skru av autopiloten og følge ekstra nøye med i tiden fremover.

– Vi har hatt plakater om endringene på bussene de siste dagene og kommer til å ha egne folk som skal veilede de reisende. Vi er klar over at det blir mye som blir annerledes. Og så vil vi vurdere hvordan det går fortløpende med tanke på mulige justeringer fremover, sier Løken.

– Det er allerede mye trafikk i Dronning Eufemias gate. Hvorfor sender dere flere busser dit?

– Ekspertene våre har vurdert dette frem og tilbake og kommet frem til at det blir den beste løsningen. Vi hadde ingen gode alternativer, svarer Løken.