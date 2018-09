Som en perle for oss som liker symmetri, ruver den gamle bygningen fredfullt der Tollbugata krysser Dronningens gate.

Som et minne fra Christianias første utbygging? Nei, selv om den opprinnelig ble reist av kansler Jens Bjelke på 1630-tallet, ble den senere bygget så mye om at vi nok må anse den å være et nybygg fra det midtre 1700-tall.