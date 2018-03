Sperrer av større område etter brann og mulig sprengstoff-funn i Oslo

Politiet opplyste først at det trolig brant i bildekk og søppel i tilknytning til en sjakt. men at det er ikke var spredningsfare.

Like over klokken 17 meldte politiet at Oslo brann- og redningsetat har funnet noe «som kan være sprengstoff», og at et sperringene utvides i påvente av politiets bombegruppe. Det innebærer blant annet at trafikken i Kongsveien, inkludert trikken, stanses. Også avkjøringen fra E18 mot Sørenga er avsperret, melder Vegtrafikksentralen.

Politiet meldte om brannen klokken 16.03.

Saken oppdateres.