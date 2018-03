Større område sperret av etter brann og mulig dynamitt-funn i Oslo

Like over klokken 17 meldte politiet at Oslo brann- og redningsetat har funnet noe «som kan være sprengstoff», og at et sperringene utvides i påvente av politiets bombegruppe.

– Rundt klokken 15.40 fikk politiet melding om en brann. På stedet ble det funnet en kasse merket «sprengstoff». Vi tror den inneholder dynamitt, kanskje så mye som to kilo, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til Aftenposten.

Kassen merket «sprengstoff» ligger utfordrende til, noe som gjør at brannvesenet og bombegruppen ikke har mulighet til å undersøke den nærmere brannen har slukket, sier innsatslederen.

– Vi lar brannen brenne ut av seg selv, så får vi se hva det er. Vi tar ingen sjanser, sier Jørundland.

Brannen skal være inne i en gammel bunkers. Selv om det brenner rundt kassen, er det ikke sikkert at det vil sprenge hvis den inneholder dynamitt, sier innsatslederen.

– Slik jeg har forstått det, kan dynamitt brenne det også.

Politiet opplyste først at det trolig brant i bildekk og søppel i tilknytning til en sjakt. Men at det er ikke var spredningsfare. Brannen hadde brutt ut i en sjakt.

Det var under slukningsarbeidet at brannvesenet kom over noe som politiet tror er sprengstoff. Operasjonsleder Tor Jøkling utdyper hva slags sprengstoff det er snakk om.

Torgeir Strandberg

– Brannvesenet kom over en kasse merket «sprengstoff» i en kasse nedi sjakta. De varslet oss, som varslet bombegruppa. Brannvesenet har i mellomtiden trukket seg unna, så slukningsarbeidet blir litt utsatt, sier Jøkling til NTB.

Det er flere biler fra nødetatene, veivesenet og kommunen på stedet.

Brannvesenet må trolig trekke seg litt ut mens bombegruppen undersøker kassen, sier Jøkling til VG. Sjakten hvor kassen ble funnet går ifølge Jøkling ned en fjellskrent og er ikke tilknyttet noen boliger, skriver NRK.

Sperringene fører blant annet at trafikken i Kongsveien, inkludert trikken, stanses. Også avkjøringen fra E18 mot Sørenga er avsperret, melder Vegtrafikksentralen.

– Sperringene vi har satt opp, sørger for at publikum ikke kommer tett innpå, og det er politipatruljer ute ved alle sperringene slik at ingen skal kunne komme seg i nærheten ved et uhell, sier Jøkling.

Politiet meldte om brannen klokken 16.03. Nødetatene fikk melding om brannen 15.45.