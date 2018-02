To biler brant på Haugenstua

Vi ble varslet av brannvesenet, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved oslopolitiet. Hva som har skjedd, kan han ikke si mye om.

To biler har brent. Den ene sto med åpent panser da brannvesenet kom på stedet. Siden det er veldig sjelden parkerte biler begynner å brenne av seg selv, så er det stor sannsynlighet for at brannen er påsatt. Det vil etterforskningen vise. Om begge bilene i så fall er påtent, eller om brannen har spredt seg fra den ene bilen til den andre, vet vi foreløpig ikke, sier Grøttum, som heller ikke kan si noe om mulig motiv bak bilbrenningen.

Politiet søkte rundt midnatt i området etter mulige gjerningspersoner, men de vet ikke hva eller hvem de leter etter.

Nei, foreløpig har vi ingen beskrivelser av mulige gjerningspersoner.