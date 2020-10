Neste uke kan andre deler av landet lette på restriksjonene. Det er uaktuelt i Oslo.

Koronarestriksjonene i hovedstaden videreføres, melder Raymond Johansen. Han synes smittetallene er urovekkende høye.

En alvorstung Raymond Johansen snakket til Oslo torsdag ettermiddag.

80 nye smittetilfeller er registrert i Oslo det siste døgnet – nesten dobbelt så mange som dagen før. Da det ble registrert 47 tilfeller.

– Det er et urovekkende høyt tall, forteller Johansen.

Etter at Oslo kommune innførte strengere tiltak for halvannen uke siden har i snitt 44 personer blitt smittet hver dag i hovedstaden. Forrige uke meldte regjeringen at tiltakene i Norge kan lettes på fra 12. oktober.

Det er uaktuelt for hovedstaden.

– Vi må ha strengere regler for Oslo enn i resten av landet. Ingen av regjeringens lettelser kan innføres i Oslo nå, sier byrådslederen.

Alle koronatiltak videreføres

Den siste tiden har smitten blusset opp mange steder i verden. Koronasituasjonen i Norge er fremdeles relativt lav, uttalte helseministeren tidligere denne uken.

Likevel er byrådslederen bekymret for stigende smittetall i Oslo. Nå videreføres koronarestriksjonen i hovedstaden.

– Vi må være forberedt på å leve med disse tiltakene til smittetallene stabiliserer seg på et vesentlig lavere nivå enn i dag, sier byrådslederen.

Tiltakene innebærer:

Maksimalt 10 personer i private sammenkomster

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters avstand

Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere uten faste sitteplasser

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder

Alle arbeidsgivere oppfordres til å praktisere hjemmekontor dersom det er mulig

Befolkningen oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport

Skjenkestopp fra kl. 24.00

Politiet skal følge bedre opp

Byrådet mener hovedutfordringen fremover er å følge tiltakene. Politiet varsler derfor at de vil bidra til å sikre at tiltakene følges bedre.

– Å bryte forbud og påbud er faktisk kriminelt. Politiet har gitt flere bøter, sier Johansen.

Forrige uke meldte Aftenposten at politiet i Oslo har hatt 168 saker relatert til korona. Nå har tallet steget til 174, meldte politimester Beate Gangås på dagens pressekonferanse. 84 gjelder brudd på karantene og isolasjon.

Beate Gangås, politimester i Oslo, under torsdagens pressekonferanse. Foto: Jil Yngland

Bøtene har ligget på 5000 til 22.000 kroner.

– Vi har også hatt episoder på legevakten hvor man truer med smitte blant annet, sier politimesteren.

– Dropp den festen

De kommende månedene er vanligvis er fylt med festligheter. Fra halloween til julebordsesong, julaften og nyttårsaften.

Det gjør byrådslederen bekymret for at politiet kan få hendene fulle med koronasaker. I ukene som kommer vil byrådet derfor råde foreldre og unge til hvordan halloween kan gjennomføres på en trygg måte.

– At ungene skal få kle seg ut og spise godteri, skal vi få til. Så lenge vi husker på smittevernet, sier han.

Men byrådslederen ber folk tenke seg godt om før de drar på fest. Han ønsker at alle gjør det de kan for å unngå ny nedstenging:

– Minst mulig selskap. Minst mulig samlinger. Færrest mulig barnebursdager, lød den tydelige beskjeden.

Statsministeren oppfordret denne uken bedrifter til å holde julebord for sine ansatte. Men det spørs om gladnyheten når hovedstaden.

– Den oppfordringen tror jeg ikke kan gjelde for Oslo så lenge smittetallene ser ut som de gjør nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Advarer studenter

Mange innbyggere i Oslo reiser ut i landet for å feire jul. Flere av dem er studenter.

– Mange i denne gruppen er ikke redde for å bli syke, sier Johansen.

Derfor kom byrådslederen med en særlig oppfordring til studentene om å følge koronarestriksjonene.

– Å sitte på studenthybelen gjennom julen kan bli konsekvensen av uforsiktighet eller uflaks, sier han.

Onsdag ble det kjent at fem studenter ved Blindern studenthjem er koronasmittet. Rundt 200 beboere er anbefalt å være i karantene.

Blindern studenthjem, for koronasmitte har oppstått. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

De neste dagene vil byrådet gå i kommunikasjon med høyskoler og universiteter for å finne ut hva de kan gjøre for å hindre mer smitte ved universiteter.

Kulturbransjen på vent

Flere av lettelsene regjeringen varlset forrige uke vakte håp i kulturbransjen. De innebærer blant annet at:

Regjeringen åpner for en trinnvis gjenåpningen av breddeidretten for voksne

Regjeringen åpner for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer

Regjeringen åpner for at det er tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter

Disse kan ikke innføres i hovedstaden nå, opplyser Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.

Lettelsene er vurdert opp mot den lokale smittesituasjonen.

– At breddeidretten for voksne har hatt pause i et halvt år har store konsekvenser for folk. Det er kjedelig at vi må fortsette å holde det stengt, men jeg ber folk om å være tålmodige, skriver Gamal i en e-post til Aftenposten.

– At kulturlivet har hatt veldig redusert kapasitet, fører til negative konsekvenser for en hel bransje, for kunstnerne og for publikum. Jeg er glad for alt som kan være åpent, men det er for tidlig å åpne mer opp i Oslo.