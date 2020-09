DNT og Skiforeningen kapret perlen Trantjern ved Mylla

Sparebankstiftelsen DNB kjøper gårdseiendommen for 5,3 millioner. Skiforeningen og DNT skal utvikle og drifte stedet.

DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen har sikret den 44 mål store gårdseiendommen Trantjern til bruk for folket. DNT Oslo og Omegn

Prisantydningen med låve og hovedhus var på 3,2 millioner kroner. Interessen var stor. 170 hadde meldt til megler at de ønsket å følge budrunden.

Høynet budet 23 ganger

– Hvor mange som var med i budrunden vet vi ikke, men vi måtte i hvert fall høyne budet 23 ganger, forteller Henning Hoff Wikborg, daglig leder i Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn.

Prisen endte på 5,3 millioner kroner.

Markaplassen ved Mylla ble lagt ut for salg nylig.

Markaforfatter Eva Huseby mente friluftsorganisasjoner som Skiforeningen og DNT burde komme på banen. Og det gjorde de to friluftsorganisasjonene, sammen.

Det er Sparebankstiftelsen DNB som har kjøpt eiendommen. Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn skal disponere og utvikle den.

– Overdragelsen skjer nokså umiddelbart. For Skiforeningen og DNT er det bare å sette i gang arbeidet med å utvikle eiendommen, sier Wikborg.

Vil bygge ubetjent hytte

DNT har også blitt kontaktet av en privat stiftelse og en privat bidragsyter som begge har vist interesse og ønsker å være med på å skape et nytt tilbud på Trantjern.

Planen nå er å bygge en ny ubetjent hytte på eiendommen.

– Hytta vil sikre overnatting hele året. Vi må nå gå i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen for å se hva vi får lov til å bygge på området, sier Wikborg.

Eiendommen ligger innenfor Markagrensen. Wikborg mener å bygge en ubetjent hytte vil være i tråd med formålet i Markaloven.

– Det viktige med Markaloven er at man skal jobbe for å fremme idrett og friluftsliv. Vi vil søke om å få bygge en spennene DNT-hytte litt i samme stil vi har gjort de siste årene for å gjenspeile den tiden vi lever i nå, sier Wikborg.

– Jeg tenker at fylkesmannen vil være glad for at eiendommen åpnes for allmennheten og at det ikke blir privatisert, påpeker Wikborg.

Bygningene på Trantjern trenger oppgradering. Skiforeningen håper at låven kan bli overnattingssted med toaletter og dusjer. Skiforeningen

Skiløyper og blåmerkede stier

Skiforeningens merkede skiløyper går på kryss og tvers i området. Skiløypa fra Mylla gjennom Marka til Oslo går rett forbi.

– Og de blåmerkede DNT- rutene går nærmest over tunet, sier Wikborg.

Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen, påpeker at Skiforeningen bruke litt tid på å planlegge hvordan de skal utvikle eiendommen.

– Mulighetene på Trantjern er store. Vi ser for oss å involvere bredt for å få ulike ideer frem. Vi må finne et konsept som fungerer for Skiforeningen. Det gjelder å få en bærekraftig løsning, også driftsmessig. Mens det vinterstid er grunnlag for en skistue, må annen aktivitet på plass ellers på året, sier Eide.

Overnatting på låven

Skiforeningen skal disponere låven og hovedhuset. Bygningene trenger oppgradering.

– Hovedhuset er nærmest et pensjonat. Også låven er romslig. Løsningene er ikke hensiktsmessige i dag, og jeg ser for meg at fagfolk vil se andre modeller enn dagens. Vi må nå finne midler så vi får gjort så mye bra som mulig når vi drar i gang, og skape den suksessen vi ønsker, sier Eide.

Han håper at låven kan bli overnattingssted med toaletter og dusjer.

– I hovedhuset blir det servering, sosiale rom og kanskje privatbolig til vertskapet, sier Eide.