Terroristens bombe har kostet 5,8 milliarder – så langt

Oppryddingen etter bomben 22. juli 2011. Riving av S-blokken. Oppgradering og husleie i erstatningslokaler. Planlegging av et nytt regjeringskvartal. Dette har så langt kostet 5,787 milliarder kroner, viser en Statsbygg-oversikt som NRK har fått tilgang til.

Det er 1,6 milliarder mer enn sluttsummen for operaen i Bjørvika.

– Det er mye penger, og det er en omfattende jobb som er blitt gjort, sier Statsbyggs kommunikasjonsleder for det nye Regjeringskvartalet, Pål Weiby, til NRK.

– For å ta et eksempel: Under terroren ble det virvlet opp asbest i Høyblokken. Hvert enkelt ark som skulle tas vare på, måtte støvsuges. Det tok tid, og det er mange slike enkeltting som gjør at summene blir store, sier han.

Møbler, innredning og sikkerhet i de midlertidige lokalene har kostet 1,685 milliarder så langt, i tillegg til 350 millioner kroner i året i økt husleie.

Det nye Regjeringskvartalet er ett av Norges største byggeprosjekter noensinne. Statsbygg har tidligere uttalt at den totale prisen blir «et tosifret milliardbeløp».