Til tross for at boligprisene i Oslo falt med 3,1 prosent i juni, er det fremdeles hett i markedet for familieboliger og større leiligheter. Det mener partner og daglig leder i Nordvik & Partners Ullevål, Bendik Blumenthal.

– Juni er faktisk vår beste måned i år. Dette er stikk i strid med det bildet man kan få i mediene, slår han fast.

Av de 16 boligene de solgte i juni, gikk ni for over ti millioner – og alle ble solgt etter første visningsrunde. Han mener taket for hva folk er villige til å betale for å bo i et attraktivt strøk har økt drastisk de siste årene.

– I dette markedet er ikke folk så påvirket av boligforskriften som bankene har innført, fordi de ofte har godt betalte jobber og litt arv. I tillegg har de vært i boligmarkedet lenge, og mest sannsynlig vært med på prisveksten de siste årene.

I grafen under er kvartalstallene fra Eiendom Norge, som viser gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle bydelene i Oslo.

Spres fra bunnen

Han får støtte av administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen, som mener nedgangen i Oslo-markedet har truffet små leiligheter hardest. Men direktøren har merket at folk ikke uten videre hopper på første mulighet til å få seg en leilighet eller hus: De er blitt mer selektive.

Det er fordi noe av omslaget for de små leilighetene allerede har spredt seg oppover i bolig-pyramiden, mener Laugen.

Fortsatt kjøpers marked

Noe av forklaringen er de nye forskriftene som ble innført ved nyttår, som sier at bankene blant annet ikke kan gi kunder lån som overskrider fem ganger brutto årsinntekt. Dette har medført at den kredittdrevne betalingsevnen til førstegangskjøpere er blitt svekket.

Dette gjør at de som ønsker å bevege seg oppover i segmentene, ikke har den samme kjøpekraften på grunn av lavere salgspris enn planlagt for den gamle boligen. Likevel tror ikke Laugen det blir snakk om et stort prisfall på eneboliger.

– Legger man de gode makro-trendene vi har i dag til grunn, trenger ikke korreksjonen til familieboliger og rekkehus være stor, mener Laugen.

– Gjennom siste halvdel i år og inn i neste år vil ferdigstilling og innflytting av nybygg øke gradvis, noe som bidrar til ytterligere kjøpers marked i de lavere segmenter, mens det ikke er bygd så mye nytt av dyrere enheter, så det vil fortsatt være et knapphetsgode, gitt attraktiv beliggenhet.

Ikke så svart-hvitt

– Jeg ser en julimåned som alle andre julimåneder, sier områdeleder i Oslo-vest i DNB eiendom, Nils Elven.

Han mener vi går fra et marked som koker til et mer normalisert marked, og at det gjelder alle prisklasser og boligtyper.

– Jeg deler oppfatningen til en viss grad, men det er ikke så svart-hvitt som at leiligheter går dårlig og eneboliger og rekkehus går bra. Det blir litt tynt. Det beste vil alltid gå bra, påpeker Elven.

Elven mener kjøpere som tidligere kunne kjøpe for én million over prisantydning, er mer tilbakeholdne og vil kjøpe under prisantydning i stedet. Han mener det vil tilpasse seg.

– Kjøpere har mer tid til å veie mulighetene nå som objektene ikke forsvinner med en gang. Det har roet seg, men det er i aller høyeste grad et velfungerende marked.

SSB-forsker: – Høres sannsynlig ut

Forsker Eilev Jansen i Statistisk sentralbyrå (SSB) påpeker at han ikke sitter på tallmaterialet meglerne har over boligsalg, men mener forklaringen deres høres rimelig ut.

– Tilstrammingen av kreditten tidligere i år er trolig en viktig årsak til prisfallet for små leiligheter. Samtidig har kjøperne som etterspør dyrere boliger større egenkapital og blir derfor ikke direkte påvirket av bankenes restriksjoner.