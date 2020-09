Oslo før: Gatelangs i undring

Det skjuler seg mye snodig rundt i Oslos gater.

Kristiania-kartet fra 1938 angir tydelig hvor den legendarisk mye brukte Sagene Ring gikk etter at den ble åpnet i 1914 som trikkerute nr. 0. Ukjent fotograf 1950 / Oslo byarkiv

Kjære lesere

I løpet av sommeren har jeg mottatt spørsmål fra dere. Her prøver jeg å svare på noen av dem. I tillegg har det dukket opp nye spørsmål. Kanskje nettopp du kan svare?

Merkelig nøkkel

Denne store «nøkkelen» står ved Årvoll. Hva i all verden er den og andre tilsvarende «nøkler» godt for? Mette Vinke

Mette Vinke spør: «Det står en stor «nøkkel» ved Årvoll, på en bakke ned til Disen. Jeg har også sett slike «nøkler» andre steder i Oslo og lurer på hva det er. Er det kanskje en vannpumpe-nøkkel? Eller en eller annen grensemarkering?»

Spørsmålet går videre til deg som tror du vet svaret. Send det på e-post til leif.gjerland@gmail.com

Gamle trikkelinjer

Thore-Erik Thoresen er interessert i hvor trikkene en gang gikk: «Jeg vet at det tidligere fantes en rekke trikkelinjer som for lengst er nedlagt i Oslo. Hadde det vært mulig å fremskaffe et kart som viser dagens linjer sammen med de nedlagte trikkelinjene?»

I Lokaltrafikkhistorisk forening, som driver Sporveismuseet, svarer man slik på ønsket om et fullstendig linjekart: «Et kart som viser alle byens trikkelinjer gjennom historien, finnes foreløpig ikke, selv om mange har etterlyst det. Men noen av de vanlige bykartene i kommunens samling av historiske kart har med både buss- og trikkelinjer. Man kan selv finne dem på Oslo byarkivs nettside.»

Frøkenklosteret

Kong Oscars Mindes bygning «Frøkenklosteret» var tegnet av Chr. H. Grosch og lå på Drammensveien, der den amerikanske ambassaden senere ble bygget. Theodor Kielland-Torkildsen / Oslo museum

Stein Schinstad fra Lillehammer er interessert i Oslo: «Jeg leser Kristiania-bohemen av Hans Jæger. En kveld går han tur med Gerda utover Drammensveien i Kristiania. Så kommer de til noe han kaller «Frøkenklosteret». Hvor lå det? Hvorfor hadde det fått dette tilnavnet?»

Historien bak det litt underlige kallenavnet er slik: Kong Oscar 1. opprettet i 1854 en stiftelse som skulle « ... stille til disposisjon leiligheter for ugifte, enslige, barnløse kvinner i deres eldre år.» Stiftelsen som fikk navnet Kong Oscars Minde, kjøpte en del av løkken Sophienberg. Der lot den i 1862 oppføre en stor og staselig bygning, bebodd av damer som var eldre, ugifte, enslige og barnløse. Byggets ensartede beboere førte til at folk i området ganske snart begynte å kalle det for «Frøkenklosteret».

På 1950-tallet måtte imidlertid den staselige bygningen vike plassen for den amerikanske ambassades nye bygg.

En mur ved Ullevålseter

Hva kan denne muren mellom Ullevålseter og Skjennungen ha vært brukt til? Axel Stove Lorentzen

Axel Stove Lorentzen er blant de mange som bruker Oslomarka, og har sendt inn et spørsmål: «På veien mellom Ullevålseter og Skjennungen står en slags mur helt inntil veien, og den er ikke ny. Vet noen hva den er blitt brukt til?»

Spørsmålet om den store muren spilles herved over til alle markatravere som vet svaret. Send det inn til leif.gjerland@gmail.com

Plankegjerdet

Rett før sommerferien etterlyste Gunder Dahl svar på følgende spørsmål: «Fra drosjesentralen i Trondheimsveien 100 kunne vi på 1960- og 1970-tallet høre at det ble spurt etter ledig bil til «Plankegjerdet». Hvor i Oslo ligger det?»

Ketil Sverre Aldrin var blant de utrolig mange som visste svaret: «Plankegjerdet lå i Hegdehaugsveien nedenfor restaurant Lorry (som i perioder het Parkcaféen). Dette var en uoffisiell drosjeholdeplass.»

Jan Bjurgren visste i tillegg bakgrunnen for tilnavnet: «Nedover Hegdehaugsveien, langs bakgården til daværende Oslo militære sykehus, gikk det et høyt plankegjerde. Vi som bodde lengst opp mot Parkveien og i Wergelandsveien, kom av og til i klammeri med rampen i Welhavens gate og forskanset oss bak plankegjerdet i bakgården».

Mer om Youngstorget

På 1900-tallet hadde Youngstorget en travel torghandel i tillegg til å ha blitt omgjort til parkeringsplass. Norsk Teknisk Museum

Dagen etter at artikkelen om Torggata i sommerens gatelangs-serie hadde stått på trykk, påpekte flere lesere at Youngstorget hadde hatt en viktig funksjon som ikke hadde blitt nevnt. I den kommende boken Gatelangs i Oslo blir dette selvsagt tatt med, bl.a. ut fra hva May Ellen Fevik opplyste:

«Jeg savnet noen linjer om den utstrakte torghandelen som fant sted på Youngstorget før 1990-tallet. Mye markens-grøde produkter, samt egg, som min mor og far dro til Oslo for å selge. Bilen ble parkert på Gasværktomta.»

Mer om Langaardsløkken

Etter Briskeby Vels iherdige påvirkningsarbeid gjennom 15 år, ble terrassehagen rundt Langgaardsløkkens flotte villa åpnet for folk flest i 1994. Ukjent fotograf 1964 / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arne Bruusgaard er leder i Briskeby Vel og kommenterte sommerens artikkel om Briskebyveien og Langaardsløkken i et langt brev. Her er et lite utdrag: «Det var Briskeby Vel som på tidlig 1980- tallet startet arbeidet med å få hagen åpnet for offentlig bruk. Det var et betydelig arbeid som ble lagt ned over 15 år. Det begynte med dugnader der lokalbefolkningen ryddet hagen litt etter litt slik at vi fikk oversikt.»

