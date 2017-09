Langhelgen for de ivrigste Vålerenga-supporterne begynte med togtur til Gjøvik på fredag. Der var det serieåpning i ishockey mot Storhamar. Den ble spilt på «hjemmebane» i en stappfull fjellhall.

Lørdag var det damekampen som åpnet den nye fotballarenaen, etterfulgt av intet mindre enn en festival på stadionområdet.

Aftenposten har anmeldt den nye arenaen. Dommen kan du lese her.

Søndag var det tog fra Vålerenga kirke og eliteseriekamp på den nye arenaen.

Mandag spiller rekruttlaget på Stadion, men da har Rostvåg hviledag:

– Den kommer godt med, men jeg hadde nok vært på både jobben og kampen i dag hvis jeg ikke hadde hatt sykt barn. Det er litt beleilig, innrømmer Rostvåg.

– Kan bli enda råere

Han er godt fornøyd med åpningen av 104 år gamle Vålerengens Idrettsforenings første hjemmebane. Med stinn brakke og over 17.000 på tribunen ble det et herlig trøkk, selv om det ikke var så mye å juble for utpå kunstgresset for hjemmesupporterne.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Den nye arenaen er helt rå, men jeg tror det kan bli enda råere på tribunen. Vi må få sjansen til å øve oss litt på den nye arenaen.

– Må dere øve på å være tilskuere?

– Vi skal være supportere med trøkk, og for å bli det så må vi kjenne arenaen. Vi må finne siktlinjene og vite hvordan lyden går for å kunne kommunisere maksimalt. Søndag var det så mye folk på Stadion at forsangerne våre ikke kunne stå der de ønsket. Når alt for gått seg til, så tror jeg det kommer til å bli enda bedre.

– Pussig å mangle guts på festdagen

– Ute på banen er det også forbedringspotensial?

– Ja, og det tror jeg laget har. Det er bedre enn det fikk vist mot Sarpsborg. Det så ut som det rett og slett manglet guts. Jeg synes det var pussig på en sånn festdag, men vi lot Sarpsborg vinne alle annenballene. Det er unødvendig og da går det ikke bra. Jeg har trua på at det endre seg, sier Rostvåg.