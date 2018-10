Tre kompiser skulle lage Youtube-video på McDonald’s. Nå må alle i fengsel.

I en av de minste salene i Oslo tingrett sitter en 19-åring på tiltalebenken. Han er tiltalt for å ha «truet med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette».

Han erklærer seg skyldig etter tiltalen. Dermed blir rettssaken avgjort på under to timer. Mandag fikk han vite at straffen er satt til ubetinget fengsel i 30 dager.

Feilen han gjorde, var å filme en kamerat som hadde kledd seg ut og dekket ansiktet før han gikk inn på McDonald’s på Alnabru, kastet fra seg en bag og ropte «Allahu Akbar» gjentatte ganger.

Kameraten som kastet fra seg bagen, ble i sommer dømt til fengsel i 45 dager. Den andre vennen, som også filmet hendelsen, ble dømt til fengsel i 30 dager.

De tre var 18–21 år gamle da episoden fant sted en søndag kveld i september i fjor.

Wasim Riaz

Inspirert av Youtube

De tre kameratene satt og så på Youtube-videoer på gutterommet i bydel Alna da de bestemte seg for å lage en video selv. Målet var å bli populære ved å lage videoer som skulle legges ut på Youtube.

En av dem skal ifølge tiltalen ha tatt på seg en tradisjonell muslimsk drakt før han gikk inn på McDonald’s og kastet bagen. På videoen som ble vist i retten, kan man se at det oppstår panikk. Restauranten tømmes for folk i løpet av sekunder.

Politiet

Politiet får flere nødtelefoner og er på plass med flere patruljer innen få minutter. 21-åringen som kastet bagen, blir lagt i bakken og påsatt håndjern. Etter hvert blir også de to som filmet, arrestert og satt på glattcellen. Der måtte de bli natten over.

– Meldingene gikk ut på at det hadde kommet en maskert mann inn på McDonald's. Han bar på en bag og sa han skulle sprenge stedet i luften. Han ropte også «Allahu Akbar». Dette medførte at et 30-tall kunder og ansatte løp ut av McDonald's, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB den samme kvelden.

Flere lignende videoer fra andre land ligger allerede ute på Youtube, og kan ha vært en inspirasjon for vennene:

Angrer veldig

I den siste av de tre rettssakene sist torsdag fremstår 19-åringen som angrende synder. Han forteller at han trodde kameraten skulle droppe spøken ettersom det var ganske fullt på restauranten. Men han gjorde ikke noe selv for å stoppe ham.

19-åringen var også klar over at dette skulle skremme de ansatte og gjestene og skape frykt.

– Jeg tenkte ikke på at jeg skulle havne i en rettssal på grunn av en slik video. Jeg råder de unge til å tenke seg om før de gjør noe lignende, sier han til Aftenposten etter at retten er hevet.

POLITIET

– Allmennpreventive grunner

For den ene domfelte er dommen rettskraftig, opplyser politiadvokat Karl Kristian Nordheim, aktor i saken.

Den andre domfelte anket straffeutmålingen. Lagmannsretten har avvist hans anke. Han kan imidlertid anke videre til Høyesterett.

Sakene til de to andre gikk som tilståelsessaker, og rettssakene varte i bare 20 minutter.

– Vurderte dere andre reaksjoner enn tiltale siden det er snakk om unge mennesker?

– Selv om alle de tre er unge mennesker, valgte vi å nedlegge påstand om ubetinget fengselsstraff for å vise at denne typen trusler er noe politiet slår hardt ned på. Dette kunne ha stilt seg annerledes dersom noen av gjerningspersonene var under 18 år på gjerningstidspunktet, svarer Nordheim.

Etter politiets syn var det også straffeskjerpende at det var mange mennesker, blant annet flere småbarnsfamilier, som ble svært redde som følge av denne handlingen.

Nordheim legger til at domstolene ikke er bundet av påtalemyndighetens forslag til straff, så det er domstolen som har bestemt at riktig reaksjon for de tre var ubetinget fengsel og ikke en annen type reaksjon.