To brødre for retten, tiltalt for voldtekt og ran i Oslo

Brødrene ble pågrepet fredag 27. oktober i fjor og framstilt for fengsling i Oslo tingrett dagen etter. De ble varetektsfengslet i en uke.

Den eldste satt i full isolasjon, mens den yngste satt delvis isolert. I forbindelse med varetektsfengslingen sa brødrenes to advokater til VG at deres klienter ikke erkjente straffskyld.

Tiltalen mot de to består av hele ti punkter, men det er bare de tre første som gjelder begge, resten omfatter bare den eldste av dem. Det er satt av ni dager til saken.

Det alvorligste tiltalepunktet skjedde ved Lilleborg skole på Torshov søndag kveld 22. oktober og gjelder en jente og en gutt, som begge da var 15 år.

19-åringen er tiltalt for grov voldtekt av jenta, som han truet ved å holde en kniv mot halsen hennes. Mens voldtekten pågikk, holdt lillebroren en kniv mot 16-åringen, slo ham flere ganger i ansiktet og truet ham.

Videre er de tiltalt for å ha truet gutten med kniv til å gi fra seg bankkort, 200 kroner, mobiltelefon og nøkkelknippe. De gjorde det samme med jenta, som ga fra seg 15 kroner.

19-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved vold på Torshov mot en annen jente en måned etter voldtekten han er tiltalt for. Under halvannen time senere skal han ifølge tiltalen ha vist seksuelt krenkende atferd mot to andre jenter på Sinsen.

Den eldste broren er i tillegg tiltalt for å ha truet med å skyte to politibetjenter i Sentralarresten på Grønland i Oslo.