Festivalen har lagt ned forbud mot ballonger som en del av sin miljøsatsing.

– For oss var dette en helt nødvendig avgjørelse – og på høy tid. Vi innrømmer at vi, som så mange andre, har svin på skogen på dette området. Miniøya har ikke en ballongfri fortid, men nå lover vi bot og bedring, sier Miniøyas kunstneriske leder, Henriette Larsen ifølge en pressemelding.

Ved å lære barn å ta gode miljøvalg, vil festivalen endre vanene til hele familien, heter det i meldingen.

«Ballonger som kommer på avveie i naturen er et alvorlig problem fordi ballongene og ballongrestene forurenser miljøet og kan påføre dyrelivet i havet og på land store skader, lidelse og død», står det på festivalens hjemmeside.

Miniøya stiller i år også med et festivalarmbånd laget av resirkulert plast, blant annet fra plastflasker.

Forbudt å heliumballonger på 17. mai

Nylig ble det kjent at ingen selgere vil få tillatelse til å selge heliumballonger på gaten i Oslo 17. mai.

– Det er fordi plastforsøpling blir liggende i naturen i hundrevis av år og er til skade for mennesker og dyr. Det blir helt mulig å ha det gøy på 17. mai uten gassballonger, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til NRK.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Heller ikke i fjor ble det gitt tillatelser til ballongsalg i bygatene, men det ble likevel solgt ballonger. 17. mai-komiteen i Oslo ber Bymiljøetaten følge opp selgere som tar seg til rette.

– Noen kommer nok likevel til å forsøke å selge heliumballonger. Jeg oppfordrer alle til å la være å kjøpe, fordi heliumballongene representerer et stort miljøproblem, sa Erik Lunde (KrF), leder i 17. mai-komiteen til NRK.

NTB meldte torsdag at en rekke kommuner, minst 29, gjør som Oslo og forbyr salg av heliumballonger 17. mai. Kommunene kan imidlertid ikke forby salg på privat eiendom som kiosker eller bensinstasjoner, men Miljøpartiet De Grønne har fått et enstemmig storting med seg på et forslag om en hurtigutredning av et nasjonalt forbud.