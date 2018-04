En person alvorlig skadet i kollisjon i Oslo

Politiet meldte om ulykken litt etter klokken 8.30 fredag morgen.

Opprinnelig ble det meldt at ingen var alvorlig skadet, men etter at ambulansepersonell hadde undersøkt de som var involvert i ulykken, opplyser politiet at en person er kjørt til sykehus med kritiske og alvorlige skader.

Ulykken skapte store forsinkelser i morgentrafikken og lange og saktegående køer ved ulykkesstedet.

Klokken 9.26 melder Oslo politidistrikt på Twitter at kjøretøyene er fjernet og veien åpnet for normal trafikk igjen.