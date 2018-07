Rolf Øhman

– Dette er et skudd i blinde. Disse planene lar seg ikke gjennomføre, ganske enkelt fordi mye av det planlagte byggeområdet er regulert til bevaring eller fredning, sier nabo og arkitekt Morten Løvseth.

Dette er saken: Aftenposten skrev 21. juni om universitetets planer om 130–150 boliger til gjesteforskere ved Blindern stasjon.

Etter en lukket konkurranse, der tre team av arkitekter og landskapsarkitekter deltok, vant utkastet Forskerdalen fra A-Lab og Lala-Tøyen. Universitetet i Oslo skal bruke dette som et mulighetsstudie for utvikling og utbygging rundt Blindern stasjon. Fortsatt er det hele på skissestadiet, og det er ikke fremmet noen sak for plan- og bygningsetaten. Universitetet har også gitt en orientering om planene til naboer.

Mye må falle på plass før en eventuell utbygging kan skje, både gjennom regulering og avklaring rundt selve T-banestasjonen med Ruter.

Vinnerforslaget skisserer bygging av 130–150 forskerboliger i nye blokker tett inntil T-banelinjen. Området omfatter eiendommene Blindernveien 43 nord for Blindernveien, eid av UiO, Apalveien 60, eid av Studentsamskipnaden, Apalveien 62, privateid, samt omkringliggende utearealer inkludert gang-sykkelforbindelsen over T-banen.

Fakta: Dette er planene for Blindern Universitetet i Oslo ønsker å bygge forskerboliger, skape nye landskapsrom, ruste opp området rundt Blindern stasjon og gjøre det mer urbant.

A-Lab og Lala- Tøyen vant en lukket arkitektkonkurranse som skal danne grunnlag for en reguleringsplan.

Foreløpig er ingen reguleringsplan fremmet.

Mye av det skisserte byggeområdet er regulert til bevaring eller fredning.

De nye boligene kommer til å grense til parkområdet med det fredede Blindern Studenthjem og vernede funkishus signert arkitekt Arne Korsmo og hans kompanjong Sverre Aasland.

– De to var blant Norges fremste arkitekter fra 1930-tallet, og Korsmo laget en helhetsplan for området. Utbyggingsplanene forutsetter faktisk å rive hjørnesteinen i Korsmos helhetsplan og erstatte bygget med en boligblokk, sier Løvseth og peker på dagens hvite funkisbygning, en forretningsgård på hjørnet mot Blindernveien.

Fakta: Arkitekt Arne Korsmo (1900 – 1968) Norsk arkitekt, førende funksjonalist og formgiver

Tegnet en rekke kjente norske villaer, blant annet Villa Stenersen på Vinderen, som regnes som et hovedverk.

Underviste ved statens håndverks- og kunstindustriskole

Professor ved Norges tekniske høgskole i Trondheim Kilde: Wikipedia

Norges største samling av moderne funkishus

– Dagens bebyggelse ved Blindern stasjon er den største samlingen av moderne funkis i Norge, sier Løvseth og tar oss med på en spasertur i området med vernede funkishus og det fredede Blindern studenthjem.

– Man kan ikke gå inn i et sånt parkrom og ødelegge det. Når dette er valgt ut til bevaring, må man respektere det. At slike helheter bevares, betyr veldig mye for ettertiden. Det er ikke objektet som teller her i seg selv, men den store helheten, sier han.

– Utbyggingen, som omtales som universitetets nye portal, er i realiteten tre boligblokker på opptil åtte etasjer og innebærer riving av vernet bebyggelse. Den er også større enn tillatt, sier han og påpeker at en eventuell utbyggingen krever omregulering.

Arkitektkonkurranse skal være mulighetsstudie

Vinnerutkastet ble omtalt slik av Inger Stray Lien, juryleder for arkitektkonkurransen:

«Deres prosjekt «Forskerdalen» er omsorgsfullt tilpasset nabolagets bebyggelse, selv om det nye har en helt annen tetthet og høyde. Bygningene i nord er plassert slik at verdifull vegetasjon på tomten kan beholdes. Prosjektet omfatter også en elegant ny bro over T-banen.»

Eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, John Skogen, sier at de selvfølgelig skal ta hensyn til det vernede området og Blindern Studenthjem i den videre prosessen.

– Det er altfor tidlig å konkludere. Dette er et idéforslag som vi skal jobbe videre med. Vi har masse fredet og vernet bygningsmasse på Blindern og er profesjonelle eiendomsforvaltere, sier Skogen, som synes det er prematurt av nabo Morten Løvseth å «skyte ut» så tidlig, siden arbeidet med planene først begynner til høsten.

– Slik området fremstår i dag, kan det ikke bli stort verre, sier han.

Nå venter flere runder med styrende organer.

– Vi er avhengige av samarbeid med Oslo kommune både gjennom reguleringen og avklaringen rundt selve T-banestasjonen med Ruter. Universitetet ønsker å utvikle området på en måte naboene liker, fastslår John Skogen.

Arkitektene i A-Lab og Lala-Tøyen ønsker ikke å uttale seg i saken.

– Må tilpasses omgivelsene.

– De må gjerne bygge boliger, men de må tilpasses omgivelsene og tones ned. Parken må bevares, det samme må hjørnebygningen, som er på gul liste og er regulert av Korsmo, sier Løvseth.

Han sier at både parkeringsnorm og utearealsnorm må oppfylles og rister samtidig på hodet over det han betegner som en historieløs og svært lite gjennomtenkt «mulighetsplan» for området rundt Blindern stasjon.

Han råder Universitetet til å begrense utbyggingen til tomten langs T-banen, der det i dag er bygninger for Universitetets maskinpark.

Byantikvaren: – Store volumer kan komme i konflikt med vernede områder

– Særlig store volumer kan komme i konflikt med frednings- og verneobjekter, og der kan det være aktuelt å se på utformingen på anlegg man ønsker å supplere med, sier byantikvar Janne Wilberg.

Hun presiserer at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag og ikke om den planlagte utbyggingen på Blindern.

– På generell basis er ikke Byantikvaren negativ til samtidsarkitektur. Det bygges stadig i randsonen til viktige kulturminner. Men det er klart at det vil være det enkelte sted og kvalitetene på stedet som avgjør hva slags posisjon vi skal ha, sier byantikvaren.